El Estadio BBVA es el anfitrión de una nueva edición del Clásico Regio del futbol mexicano: en uno de los enfrentamientos donde con más poderío económico y deportivo llegan ambos equipos, el Monterrey recibirá a Tigres UANL este sábado por la tarde, en la continuidad de la jornada 16 de la fase regular del Torneo Apertura.
Los ‘Rayados’ llegan a este partido ubicados en el 5° lugar de la tabla de posiciones del certamen, con 30 puntos, a cinco del líder. En su última presentación, los dirigidos por Domenec Torrent cayeron por 2-0 ante precisamente el puntero, Cruz Azul, en condición de visitante.
Los ‘Universitarios’, por su parte, arriban a esta instancia del campeonato colocados en la 3° ubicación, con 32 unidades, a tres de la cima. En su pasada actuación, el conjunto comandado por Guido Pizarro venció por 2-0 a Xolos de Tijuana en casa y llega entonado al Clásico Regio.
El compromiso entre Rayados de Monterrey y Tigres UANL se disputará HOY sábado 1 de noviembre, con sede en el Estadio BBVA, a partir de las 19.00 horas del Centro de México, por la decimosexta fecha del Apertura 2025 de la Liga MX. El encuentro que tendrá todo tipo de roces y discusiones contará con el arbitraje del experimentado César Ramos.
Para poder observar la transmisión del Clásico Regio número 141 en todo el país, los fanáticos futboleros que viven en suelo mexicano pueden sintonizar las señales de TUDN y Canal 5, o la plataforma ViX Premium. Además, los aficionados podrán seguir la cobertura minuto a minuto en Bolavip a continuación.
