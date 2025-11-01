Bienvenidos seguidores de Bolavip México, los invitamos a seguir el minuto a minuto del juego entre Monterrey y Tigres UANL , por la jornada 16 de la fase regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. ¡Una nueva edición de esta histórica rivalidad mexicana!

Los aficionados de Rayados preparan una espectacular bienvenida para sus jugadores, con tifos, pirotecnia, luces y cánticos especiales para la ocasión. Será el primer Clásico Regio del año en el Gigante de Acero y quieren que sea una fiesta.

Estos son los once elegidos por Guido Pizarro para visitar a Rayados:

La delegación de los 'Universitarios' llegó al Gigante de Acero para alistarse para un desafío trascendental. Con los primeros aficionados auriazules reuniéndose en las inmediaciones, arribó el autobús con los jugadores que afrontarán una 'final anticipada' en Monterrey.

¡Un marco espectacular! En medio de una multitud que lo esperaba en las calles, Monterrey hizo su paso al Estadio BBVA , donde dentro de una hora enfrentará a su clásico rival en busca de meterse en el podio del Apertura. ¿Podrán darle una alegría a su afición?

Estos son los once elegidos por Domenec Torrent para recibir a Tigres:

En minutos dará comienzo el 141° Clásico Regio de la historia del futbol mexicano. En los anteriores, Tigres lleva una leve ventaja sobre Monterrey: se produjeron 50 victorias de los 'Felinos', 47 triunfos de los 'Rayados', 42 empates , y el restante fue suspendido y anulado. ¿Se alejarán los Universitarios o se acercará La Pandilla?

En la antesala del enfrentamiento entre los dos tradicionales contendientes, los fanáticos de uno y otro equipo tuvieron un gesto de 'paz' antes de ingresar al estadio para apoyar a sus respectivos clubes: un aficionado de Rayados y uno de Tigres se fotografiaron y se abrazaron, transmitiendo un gran mensaje.

En lo que se espera que sea un partido muy caliente y de pierna fuerte, César Arturo Ramos será el juez a cargo de asumir la conducción del juego en el Clásico Regio. Este árbitro tiene historial positivo con los dos equipos : +2 con Rayados y +3 con Tigres, en el balance de encuentros dirigidos a cada cual.

Con los tifos extendidos en las gradas del Estadio BBVA, las estrellas de Monterrey y Tigres ya están en la cancha para disputar el encuentro más prometedor del sábado. Hay liderato en juego en el choque regiomontano y garantía de un buen espectáculo para todos los espectadores.

¡Encuentro en marcha! Ya se juegan los primeros 45 minutos entre Monterrey y Tigres en un Gigante de Acero absolutamente rebalsado: empieza a disputarse el juego más esperado de la jornada 16 del Torneo Apertura 2025. Sigue el minuto a minuto aquí en Bolavip.

Luego de un centro perfecto de Sergio Canales de pierna izquierda a través de un tiro libre, Sergio Ramos cabeceó y Nahuel Guzmán atajó el balón en un tiempo y con seguridad. Temprano en el encuentro, el marcador central español anticipó en el juego aéreo y tuvo la primera situación concreta.

En una transición ofensiva de Tigres, Ozziel Herrera reventó el poste con un remate de media distancia desde fuera del área, que recorrió de cerca toda la línea de la portería de Mele, que sólo pudo mirarla de lejos. Luego, el rebote le quedó a un compañero pero estaba en offside y se cobró fuera de juego.

¡No se puede creer lo que perdió Monterrey! Lucas Ocampos tenía que empujar el balón debajo del arco pero la tiró a las gradas . El equipo local había hecho una bonita jugada colectiva de derecha a izquierda, entre Sergio Canales y Jesús Corona, hasta que 'Rica' Chávez envió un gran balón cruzado y el ex Sevilla no pudo acertar a la red.

Con los mismos ejecutantes que en los primeros minutos, Monterrey trazó una chance similar: Sergio Canales lanzó un centro preciso (esta vez de tiro de esquina), abrió la curva, y S ergio Ramos cabeceó a las manos de Nahuel Guzmán , que embolsó la esférica sin preocupación ni titubeos. Tigres sufre en los balones detenidos en contra.

A la salida del córner que bien había asegurado Guzmán, Jorge Rodríguez empujó al portero de Tigres, y eso generó un tumulto entre jugadores. Las víctimas del juez fueron Lucas Ocampos y Jesús Angulo , delantero de Monterrey y defensor de Tigres, que vieron los primeros cartones amarillos del compromiso de parte de César Ramos.

Superada la media hora de juego, el 'Corcho' vio la tarjeta roja en Monterrey producto de una infracción del llamado 'último hombre'. Ángel Correa le había ganado bien la posición hacia el portero, y el árbitro consideró que era meritoria del peor castigo. El VAR ratificó su decisión y el juez no tuvo que ir a revisarla.

¡Se calienta el partido! Con su discutida medida de expulsar al volante de Rayados, se encendió el Clásico Regio y ahora César Ramos tuvo que mostrarle el cartón amarillo a Ozziel Herrera , que bajó a Lucas Ocampos y cortó un ataque de peligro de Monterrey en el mediocampo. Ánimos caldeados en el Gigante de Acero.

Tigres comienza a adelantarse en el campo con el jugador de más, y gracias a la superioridad númerica encuentra espacios: Fernando Gorriarán gambeteó a Arteaga por derecha, lo dejó en el suelo, acertó un pase atrás y Ángel Correa remató a las manos de Mele llegando desde fuera del área, para que el charrúa controle en dos tiempos.

La tónica del partido continúa igual: más tensión y fricción que juego vistoso y fluido. Esta vez, Fernando Gorriarán le propinó una patada a Lucas Ocampos en la salida de Rayados desde el fondo, y para colmo, lo hizo delante de la presencia de César Ramos, que no dudó en mostrarle la tarjeta correspondiente por su falta.

En una infantil equivocación defensiva, Jesús Angulo derribó a Germán Berterame en el área propia , y sufrió la pena doble: primero, el réferi cobró penalti para Monterrey y luego, le mostró la tarjeta roja al defensa, que ya tenía amarilla y se fue a las duchas por doble amonestación. Pese al reclamo de todo Tigres, el juez se mantuvo firme en su fallo.

En la agonía del primer tiempo, Sergio Canales marcó el 1-0 de Monterrey ante Tigres. El enganche español acertó el penal, disparó hacia el lado contrario al que se lanzó Nahuel Guzmán, convirtió desde los doce pasos e hizo estallar al Gigante de Acero, que cambió el ánimo de un momento al otro.

¡Se acabó la etapa inicial! Finalizan los primeros 45 minutos del Clásico Regio en el Estadio BBVA. Al entretiempo, Rayados derrota por 1-0 a Tigres , por la anotación de Sergio Canales desde el punto penal en el último instante de la primera parte. ¿Qué nos depara el complemento?

¡Complemento en marcha! Ya se juegan los segundos 45 minutos entre Monterrey y Tigres en el Estadio BBVA. Los 'Rayados' vencen por la mínima a los 'Universitarios' al regreso de los vestidores. Nos aguarda una etapa final apasionante en el Clásico Regio.

En una jugada tejida paso a paso desde Mele hasta Berterame, Lucas Ocampos disparó y el balón se fue rozando el poste del arco que defiende Nahuel Guzmán, luego de un potente remate del argentino desde la puerta del área, tras recibir un tacazo de su compatriota. Merecía ser gol albiazul pero Tigres suspiró y sigue vivo en el juego.

Monterrey no baja el pie del acelerador y busca el segundo: Sergio Canales impactó un zurdazo que se fue muy cerca de la portería del 'Patón', tras levantar la cabeza y apuntar desde más de treinta metros. Si bien el español pidió córner, el juez se apoyó en el asistente y dio saque de arco para Tigres.

En una desconcentración de la última línea de Rayados, Juan Brunetta se arrojó en el área y vio la tarjeta amarilla de parte de César Ramos por "simular" un penal. John Stefan Medina se había tirado a intentar quitarle el balón y en ningún momento tuvo contacto con el delantero argentino de Tigres.

En un tramo del partido donde era todo de Rayados, Juan Brunetta tomó el balón en zona ofensiva, se coló en el área de Monterrey, y aunque su remate fue obstruido, Ángel Correa metió el pie y puso el 1-1 de Tigres ante 'La Pandilla' para igualar el encuentro. ¡Se estrena el argentino en el Clásico Regio!

