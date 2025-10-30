Una nueva edición del Clásico Regio se llevará a cabo este sábado próximo en el imponente Gigante de Acero, donde el dueño de casa, Monterrey, recibirá a su histórico contendiente, Tigres UANL, en el encuentro más prometedor del fin de semana. ‘Rayados’ y ‘Universitarios’ se jugarán no sólo el prestigio y el honor sino puntos importantes para sus aspiraciones.

Publicidad

Publicidad

Para este compromiso determinante de la jornada 16, la Comisión de Árbitros dio a conocer su decisión de designar a César Ramos como el réferi principal del enfrentamiento liguero, a desarrollarse en el Estadio BBVA. El respetado colegiado mexicano tendrá un interesante desafío profesional, cuando vuelva a estar al frente de una de las mejores rivalidades del futbol mexicano.

¿Cómo le fue a Monterrey con César Ramos como árbitro?

En toda su trayectoria profesional, el juez dirigió a los ‘Rayados’ en 45 ocasiones, con saldo positivo: en sus encuentros a cargo del equipo, Monterrey obtuvo 17 victorias, 13 igualdades y 15 caídas, compromisos en los cuales recibió un total de 102 tarjetas amarillas y 7 rojas (una por doble amonestación y seis expulsiones directas).

¿Cómo le fue a Tigres UANL con César Ramos como árbitro?

A lo largo de su carrera, el réferi dirigió a los ‘Universitarios’ en 50 oportunidades, también con saldo positivo: en partidos bajo su conducción, Tigres cosechó 17 triunfos, 17 empates y 14 derrotas, donde recibió del colegiado 105 tarjetas amarillas y 13 tarjetas rojas (cuatro por doble amonestación y nueve expulsiones directas).

Publicidad

Publicidad

El Clásico Regio, otra vez en manos de César Ramos [Foto: Getty]

¿Cuántas veces dirigió César Ramos el Clásico Regio entre Monterrey y Tigres?

El colegiado asignado para este nuevo enfrentamiento ya conoce lo que es estar al frente de esta rivalidad tradicional: lo hizo ya ¡seis veces! desde que desempeña sus funciones en el futbol mexicano. Desde el 2017, cuando dirigió su primer Clásico Regio, a este 2025, cuando le vuelve a tocar, no ha tenido grandes polémicas en esos cruces.

En esa enumeración de enfrentamientos entre Universitarios y Rayados conducidos por César Ramos, Tigres ganó 2 veces, Monterrey ganó 2 veces, y empataron 2 veces. Absoluta paridad en los choques entre los dos equipos con este encargado arbitral, donde solo expulsó dos jugadores: a Aldo De Nigris de ‘La Pandilla’ en el primer clásico que le tocó, y a Javier Aquino de los ‘Felinos’ en el último.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Cómo le fue a Rayados ante Tigres en el Estadio BBVA? El historial del Clásico Regio en el Gigante de Acero

Todos los Clásicos Regios entre Tigres y Monterrey con César Ramos:

En este desglose, el repaso del uno por uno de cruces entre ‘Universitarios’ y ‘Rayados’, que tuvo en sus manos la autoridad del partido de este sábado por el Apertura 2025:

Tigres 4-1 Monterrey – 11 de mayo del 2017.

4-1 Monterrey – 11 de mayo del 2017. Tigres 0-2 Monterrey – 19 de noviembre del 2017.

– 19 de noviembre del 2017. Tigres 1-1 Monterrey – 10 de marzo del 2019.

Tigres 2-0 Monterrey – 29 de septiembre del 2019.

2-0 Monterrey – 29 de septiembre del 2019. Tigres 0-1 Monterrey – 19 de marzo del 2023.

– 19 de marzo del 2023. Tigres 3-3 Monterrey – 14 de abril del 2024.