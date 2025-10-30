El Club de Futbol Monterrey y Tigres UANL se alistan con los últimos detalles para afrontar uno de los partidos más importantes del año: en el mítico Gigante de Acero, albiazules y auriazules serán los protagonistas de la 141° edición del Clásico Regio, ante la atenta mirada de millones de fanáticos futboleros en México y en todas partes del mundo.

En la antesala de un nuevo enfrentamiento entre estos dos históricos contrincantes, la Inteligencia Artificial lanzó su pronóstico de lo que nos espera el próximo sábado en la casa de los ‘Rayados’. A través de una simulación basada en más de quince factores y circunstancias de la previa del juego, arrojó su propio vaticinio de las acciones del encuentro.

En el modelo propuesto por la tecnología, Tigres se llevaría el triunfo por un marcador de 3-2, consiguiendo de este modo una victoria importante en condición de visitante para meterse de lleno en la puja por los primeros puestos del Apertura 2025. Según el análisis planteado, los ‘Universitarios’ darían el golpe en el Estadio BBVA y dejarían al local con las manos vacías.

Tigres se quedaría con el segundo Clásico Regio del año, según la IA [foto: Getty]

De acuerdo a la predicción de la IA, André-Pierre Gignac, Ángel Correa y Nicolás Ibáñez anotarán los tantos del equipo ganador, mientras que el conjunto perdedor tendría como goleadores a Germán Berterame y Sergio Canales, aunque no les alcanzaría para llevarse puntos de casa para intentar alcanzar a Toluca en la cima de la tabla de posiciones del torneo.

De lo que se puede evidenciar en lo simulado, en el primer tiempo, Gignac abriría la cuenta a los 10′ con un remate junto a un poste tras un rebote en el área de Rayados, y luego Berterame pondría tablas parciales en el resultado a los 24′ con un cabezazo tras un córner. En el complemento, Correa aprovecharía un error defensivo de Monterrey a los 55′ para volver a poner en ventaja a Tigres, después Canales eludiría a Guzmán para igualar todo a los 68′, y finalmente aparecería Nico Ibáñez para empujar debajo del arco un buscapié a los 83′ para el triunfo definitivo de la visita.

El 141° Clásico Regio de la historia se disputará este sábado 1° de noviembre, en el Estadio BBVA de Monterrey, desde las 19.05 hora CDMX, por la continuidad de la jornada 16 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El partido entre Rayados y Tigres contará con la transmisión en todo México de TUDN y Canal 5 (por televisión) y de ViX Premium (streaming).

