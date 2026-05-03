Sigue GRATIS y EN VIVO América vs. Pumas UNAM: ¡Juninho abrió el marcador para la visita!

¡Bienvenidos a la cobertura en vivo de la Liguilla del Clausura 2026! América y Pumas UNAM se enfrentan por la Ida de los Cuartos de Final de la Liga MX.

🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ 🚨BRIAN, DESCARTADO🚨 DE ÚLTIMO MOMENTO DECIDIERON NO ARRIESGAR A BRIAN RODRÍGUEZ!!! Violante en su lugar!!! No estará de titular ni tampoco en la banca. Sorry por tanto cambio de información…así es esto!!! https://t.co/neyGMuO4xA

Acorde a la información del periodista Gibrán Araige, el futbolista Brian Rodríguez no será parte del juego y ni siquiera irá al banquillo para preservarlos de cara a la Vuelta de la semana próxima.

América y Pumas UNAM ya juegan por la Ida de los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX.

En el inicio del compromiso, Juninho tuvo el balón en la puerta del área grande y no dudó en disparar. El disparo sorprendió al portero Rodolfo Cota y ganan los Universitarios en los primeros minutos.

Jordan Carrillo también se animó y sacó un remate de afuera del área que se fue cerca del poste izquierdo del portero rival.

En el marco de la Ida de los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX, América y Pumas UNAM se enfrentaron este domingo 3 de mayo desde las 17:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Banorte de la capital mexicana. Ambos conjuntos buscan la ventaja en la serie en una nueva edición del Clásico Capitalino.