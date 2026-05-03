En el marco de la Ida de los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX, América y Pumas UNAM se enfrentaron este domingo 3 de mayo desde las 17:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Banorte de la capital mexicana. Ambos conjuntos buscan la ventaja en la serie en una nueva edición del Clásico Capitalino.
Sigue GRATIS y EN VIVO América vs. Pumas UNAM: ¡Juninho abrió el marcador para la visita!
Las Águilas y los Universitarios se enfrentan por el juego de Ida de los Cuartos de Final de la Primera División de México.
8' - ¡LO TUVO PUMAS UNAM!
Jordan Carrillo también se animó y sacó un remate de afuera del área que se fue cerca del poste izquierdo del portero rival.
4' - ¡GOOOOOL DE PUMAS UNAM!
En el inicio del compromiso, Juninho tuvo el balón en la puerta del área grande y no dudó en disparar. El disparo sorprendió al portero Rodolfo Cota y ganan los Universitarios en los primeros minutos.
0' - ¡ARRANCÓ EL PARTIDO!
América y Pumas UNAM ya juegan por la Ida de los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX.
¡AMÉRICA TAMBIÉN SE PREPARA!
Los jugadores de América calientan motores en el césped del mítico recinto deportivo de México.
¡VAMOS, ÁGUILAS! 🦅🔥 pic.twitter.com/J2rHngZF22— Club América (@ClubAmerica) May 3, 2026
¡PUMAS HACE LA ENTRADA EN CALOR!
¡Se preparan para el duelo! Los jugadores de Pumas UNAM hacen el calentamiento en el campo de juego del Estadio Banorte.
Calentando motores @Suzuki_Mex 🔥#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/qpm5YGngPI— PUMAS (@PumasMX) May 3, 2026
¡NO JUEGA BRIAN RODRÍGUEZ EN AMÉRICA!
Acorde a la información del periodista Gibrán Araige, el futbolista Brian Rodríguez no será parte del juego y ni siquiera irá al banquillo para preservarlos de cara a la Vuelta de la semana próxima.
🤦🏻♂️🤦🏻♂️🤦🏻♂️🤦🏻♂️— Gibrán Araige (@GibranAraige) May 3, 2026
🚨BRIAN, DESCARTADO🚨
DE ÚLTIMO MOMENTO DECIDIERON NO ARRIESGAR A BRIAN RODRÍGUEZ!!!
Violante en su lugar!!!
No estará de titular ni tampoco en la banca.
Sorry por tanto cambio de información…así es esto!!! https://t.co/neyGMuO4xA
¡ALINEACIÓN LISTA EN PUMAS UNAM!
Efraín Juárez también dio a conocer al grupo de jugadores de los Universitarios que se medirá ante América.
- Keylor Navas
- Rubén Duarte
- Nathan Silva
- Rodrigo López
- Álvaro Angulo
- Pedro Vite
- Adalberto Carrasquilla
- Jordan Carrillo
- Uriel Antuna
- Robert Morales
- Juninho
¡TODO CONFIRMADO EN AMÉRICA!
André Jardine reveló el equipo de los Azulcremas que se medirá ante Pumas UNAM.
- Rodolfo Cota
- Kevin Álvarez
- Sebastián Cáceres
- Miguel Vázquez
- Cristian Borja
- Rodrigo Dourado
- Erick Sánchez
- Alexis Gutiérrez
- Alejandro Zendejas
- Isaías Violante
- Patricio Salas
¡PUMAS TAMBIÉN YA ESTÁ EN EL BANORTE!
Los Universitarios también arribaron al renombrado Estadio Banorte por motivos de patrocinio.
Llegamos al Coloso de Santa Úrsula 🏟️#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/gci3vQWrNf— PUMAS (@PumasMX) May 3, 2026
¡LLEGÓ AMÉRICA AL AZTECA!
La plantilla de las Águilas ya se encuentran en el mítico recinto mexicano.
Las Águilas del América están presentes. 🦅🔥— Club América (@ClubAmerica) May 3, 2026
¡Hoy es tarde de Cuartos de Final! 💙💛 pic.twitter.com/BYpxnVpy3U
¡SE JUEGA EL CLÁSICO CAPITALINO!
¡Bienvenidos a la cobertura en vivo de la Liguilla del Clausura 2026! América y Pumas UNAM se enfrentan por la Ida de los Cuartos de Final de la Liga MX.