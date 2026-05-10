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Liga MX

Sigue GRATIS y EN VIVO Pumas vs. América: alineaciones CONFIRMADAS del Clásico Capitalino

Vive el partido de esta tarde-noche a través de este minuto a minuto del Clásico Capitalino.

ALINEACIÓN CONFIRMADA DE PUMAS

  • Keylor Navas
  • Rodrigo López
  • Nathan Silva
  • Rubén Duarte
  • Juninho
  • Adalberto Carrasquilla
  • Pedro Vite
  • Jordan Carrillo
  • Álvaro Angulo
  • Uriel Antuna
  • Robert Morales

ALINEACIÓN CONFIRMADA DEL CLUB AMÉRICA

  • Rodolfo Cota
  • Kevin Álvarez
  • Ramón Juárez
  • Miguel Vázquez
  • Erick Sánchez
  • Jonathan dos Santos
  • Alejandro Zendejas
  • Dagoberto Espinoza
  • Isaías Violante
  • Brian Rodríguez
  • Patricio Salas

¡LLEGARON LAS ÁGUILAS!

Así salieron de su hotel de concentración los azulcremas y han llegado al Estadio Olímpico Universitario para buscar el pase a las Semifinales.

¡COMIENZA LA LLUVIA EN C.U!

La historia ha dejado duelos sorpresivos bajo la lluvia y por ahora ya cae el diluvio en el Estadio Olímpico Universitario, donde la afición sigue llegando sin importar el clima.

¡TODO LISTO EN EL VESTIDOR DE LOS PUMAS!

El conjunto de casa ya está listo para recibir al Club América y muestran su vestidor con varios jugadores que hoy podrían salir como titulares.

BIENVENIDOS AL EN VIVO DEL CLÁSICO CAPITALINO: PUMAS VS AMÉRICA

Gracias por acompañar a Bolavip México en este minuto a minuto del Pumas vs América donde conoceremos a uno de los Semifinalista del Clausura 2026. Por lo que te llevaremos todos los detalles del partido, desde la previa hasta lo más importante del juego.

Sigue el minuto a minuto del Pumas vs América
© Manuel Velasquez/Getty ImagesSigue el minuto a minuto del Pumas vs América

Este domingo es decisivo en la Capital de la Ciudad de México y es que esta tarde-noche el conjunto de Pumas recibe al Club América para disputar una edición más del Clásico Capitalino en los Cuartos de Final de vuelta del Clausura 2026 en la Liga MX. Por lo que hoy, uno de estos dos equipos clasificará a las Semifinales y el otro regresará a casa.

Esta es una de las mayores rivalidades de la competencia, sobre todo porque en la ida todo quedó parejo. El marcador dejó un 3-3 inesperado con dos penales que favorecieron al conjunto azulcrema por errores de los universitarios. De esta manera, aunque este resultado beneficia al equipo auriazul, se espera que el marcador no quede así en el Estadio Olímpico Universitario.

Marilyn Rebollo
Marilyn Rebollo
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