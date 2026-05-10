Sigue GRATIS y EN VIVO Pumas vs. América: alineaciones CONFIRMADAS del Clásico Capitalino

Este domingo es decisivo en la Capital de la Ciudad de México y es que esta tarde-noche el conjunto de Pumas recibe al Club América para disputar una edición más del Clásico Capitalino en los Cuartos de Final de vuelta del Clausura 2026 en la Liga MX. Por lo que hoy, uno de estos dos equipos clasificará a las Semifinales y el otro regresará a casa.
Esta es una de las mayores rivalidades de la competencia, sobre todo porque en la ida todo quedó parejo. El marcador dejó un 3-3 inesperado con dos penales que favorecieron al conjunto azulcrema por errores de los universitarios. De esta manera, aunque este resultado beneficia al equipo auriazul, se espera que el marcador no quede así en el Estadio Olímpico Universitario.