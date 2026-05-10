Sigue GRATIS y EN VIVO Pumas vs. América: alineaciones CONFIRMADAS del Clásico Capitalino

Gracias por acompañar a Bolavip México en este minuto a minuto del Pumas vs América donde conoceremos a uno de los Semifinalista del Clausura 2026. Por lo que te llevaremos todos los detalles del partido, desde la previa hasta lo más importante del juego.

El conjunto de casa ya está listo para recibir al Club América y muestran su vestidor con varios jugadores que hoy podrían salir como titulares.

¡LA AFICIÓN SE HACE PRESENTE EN CIUDAD UNIVERSITARIA! 🙌 🏟️ La lluvia no detiene a los fans que quieren ver el desenlace del Clásico Capitalino de esta Liguilla 🔥 📹: @crh_oficial #CentralFOX pic.twitter.com/CBkUBRKKN8

La historia ha dejado duelos sorpresivos bajo la lluvia y por ahora ya cae el diluvio en el Estadio Olímpico Universitario, donde la afición sigue llegando sin importar el clima.

Así salieron de su hotel de concentración los azulcremas y han llegado al Estadio Olímpico Universitario para buscar el pase a las Semifinales.

Este domingo es decisivo en la Capital de la Ciudad de México y es que esta tarde-noche el conjunto de Pumas recibe al Club América para disputar una edición más del Clásico Capitalino en los Cuartos de Final de vuelta del Clausura 2026 en la Liga MX. Por lo que hoy, uno de estos dos equipos clasificará a las Semifinales y el otro regresará a casa.

Esta es una de las mayores rivalidades de la competencia, sobre todo porque en la ida todo quedó parejo. El marcador dejó un 3-3 inesperado con dos penales que favorecieron al conjunto azulcrema por errores de los universitarios. De esta manera, aunque este resultado beneficia al equipo auriazul, se espera que el marcador no quede así en el Estadio Olímpico Universitario.