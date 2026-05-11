Confirmado el árbitro para el Pachuca vs Pumas

Nueva polémica en la Liga MX para las semifinales del Clausura 2026 y es que después del Clásico Capitalino entre el Club América y Pumas, vimos que el arbitraje señaló cuatro penales a los azulcremas, por lo que después hasta André Jardine dijo sentirse perjudicado porque se debieron haber marcado seis supuestamente por las jugadas.

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Pero Efraín Juárez dejó ver que no estuvo contento con el cuarto que marcaron e incluso cuando se falló hizo la señal de “justicia divina”. Ante ello, se esperaba que terminara el tema polémico en el arbitraje para las Semifinales, pero no fue así y es que este lunes se dio a conocer quién pitará el Pachuca vs Pumas en la ida de semifinal.

Las polémicas de Santander con Pumas

De acuerdo con lo establecido por la Comisión de Árbitros, será Luis Enrique Santander, quien estuvo como árbitro central en el juego de ida de los Cuartos de Final ante las Águilas y que marcó un par de penas máximas en contra de la escuadra universitaria, pero además se vio involucrado en el tema de la alineación indebida.

En esa ocasión no se percató de lo sucedido en la cancha y pese a que no fue él el señalado por la falla, multaron al asistente, Maximiliano Quintero, quien extrañamente apareció para pitar la otra semifinal que es entre Chivas y Cruz Azul. El tema aquí, es que no ha sido la única vez en la que Pumas se siente perjudicado por este silbante.

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Cabe mencionar que en 2021 cuando la escuadra universitaria se midió ante Toluca anuló un gol polémico a los auriazules por un supuesto fuera de lugar, que en ese momento no se revisaba como ahora. Es por ello que de nueva cuenta tendrán en la eliminatoria a Santander, aunque no sea algo que le guste mucho a la afición de Pumas.

En síntesis