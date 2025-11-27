Este partido de la Liga MX entre Xolos de Tijuana y Tigres era uno de los más llamativos debido al horario que la Liga MX les dio, es decir, el partido empezó el día miércoles 26 de noviembre y terminó el 27 de noviembre. Sin embargo, esto no fue lo único extraño en el encuentro, sino la goleada que cometieron los locales de 3-0.

Era apenas el minuto 17 del encuentro cuando apareció Kevin Castañeda, el futbolista fronterizo abrió el marcador después de un par de llegadas de peligro de la escuadra visitante. Esto hizo que el club tuviera mayor confianza y fuera en busca de otra anotación que les diera mayor tranquilidad, de esta manera lo consiguieron.

Fue en el 54, ya en la segunda mitad del juego cuando apareció Mourad El Ghezouani para concretar el 2-0 de una manera inesperada y es que cuando parecía que le cometerían una falta en el área por un jalón que le metieron, el futbolista rojinegro no se detuvo y consiguió rematar con la cabeza dejando sin nada qué hacer Nahuel Guzmán.

Gil Mora jugó y les selló la goleada

Pero en el 71 apareció la estrella, un jugador que en la semana estaba siendo la noticia puesto que los medios en Monterrey mencionaron que no podría jugar a esas horas por ser menor de edad. Al final se habló del tema respecto al reglamento que tiene la Liga MX y el juvenil fue de arranque en el esquema de Sebastián Abreu.

Parecía que el balón se había perdido en el extremo izquierdo cuando se recuperó el balón, filtraron hacia Gilberto Mora que estaba solo y este remató para conseguir el 3-0. De esta manera selló la goleada ante Tigres en el Estadio Caliente y ahora se preparan para evitar que se remonte en el Estadio Universitario el próximo sábado.

En síntesis

