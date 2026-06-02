Durante mucho tiempo, Antonio Mohamed estuvo identificado casi exclusivamente con el CF Monterrey, donde tuvo etapas separadas como jugador y entrenador. En esa última, el ‘Turco’ tuvo un éxito rotundo, ganando una título de Liga MX y dos de Copa MX, y haciéndose del cariño de toda la afición para toda la vida.

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La carrera del argentino continuó en distintas partes del continente, no solo en México donde tiene un gran currículum, hasta que hoy encontró su lugar en el mundo en Toluca. Ya van cinco trofeos en el lomo y todavía le queda mucho por recorrer, con su continuidad confirmada en la institución, por lo menos, por otros seis meses en el tiempo.

En esta cruzada, el propio estratega fue interpelado sobre sus dos grandes amores en la Liga MX, sometiéndose a una pregunta un tanto incómoda, en una nota con ‘Piso 15’. El DT confesó cuál de los dos clubes le gustó más dirigir, en base a todo lo vivido y a lo sentimental que lo compromete. Y no esquivó la consulta, fue directo al grano.

“Este Toluca; primero quiero decir que yo tengo mucho cariño por Monterrey, mucho, muchísimo; pero Toluca se ha metido en mi corazón”, sentención Antonio Mohamed. El ‘Turco’, en este sentido, no se quedó solo con contestar sino que se explayó sobre los motivos por los cuales dio esa opinión puntual de sus experiencias.

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Antonio Mohamed y su presente feliz en Toluca [Foto: Getty]

Antonio Mohamed y la fórmula del éxito de Toluca:

El técnico argentino argumentó su parecer y qué lo lleva a estar más cómodo en los ‘Diablos Rojos’ que en todos los demás equipos que condujo a lo largo de su trayectoria. Hubo elogios del ‘Turco’ para distintas patas de la mesa, desde los más altos cargos hasta quienes no pertenecen al club en forma directa pero ayudan a su crecimiento.

“Primero, los directivos son espectaculares acá, por eso funciona la institución, porque la cabeza es espectacular, todo: presidente, consejo, director deportivo, Sinha. Sinha es un crack en todo, como era como jugador, lo es ahora como director deportivo, yo lo tuve de chavito de compañero en Monterrey y es así en todo. Y (Santiago) San Román también, espectacular, Paco Suinaga, todos, toda la gente del consejo, los directivos de altos mandos son excelentes. Entonces, me han dado todo las herramientas. Y los jugadores ni hablar…”, explicó Antonio Mohamed en la entrevista.

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En la misma línea, el timonel apuntó a otra cuestión que considera clave para poder trabajar tranquilo. “En Toluca no tenés presión mediática y eso es fantástico. Para que Toluca salga en todos lados, tiene que llegar a la final o tiene que ganar 3 a 0 y representar a México por ser número uno. Si no, van a hablar de que perdió el América. ¿Me explico? Fue más noticia que quedó afuera el América que si pasó Toluca, ¿entendés? Se habló mucho más de que el América quedó fuera que de nosotros. Pero yo no estoy diciendo que tienen que hablar de Toluca. A nosotros nos conviene estar así porque no hay una presión, no están en la puerta los periodistas, no hay… no es como en Coapa que salís del América y hay 200 cámaras en la puerta. Acá no hay ninguna, no hay ninguna, no hay nada, no hay nadie…”, expresó el argentino entre risas y muy suelto.

Antonio Mohamed destacó al Nemesio Diez como otra de las cosas que más lo enamoraron de Toluca. “Es una aventura, una experiencia hermosa ir al estadio. Vienen todos mis amigos argentinos y se quedan impresionados. Yo cuando salgo ahí a la banca es muy lindo. Aparte, cómo juega el equipo en esta cancha, ¿no? Conoce la altitud, la velocidad de la pelota, somete a los rivales. Entonces la cancha es hermosa. Todo eso me hace me hace sentir que sea el que más disfrute, el que más que estoy disfrutando a pleno“, agregó el DT del conjunto escarlata, ya unos días después de ganar la Concachampions 2026.

Por último, el estratega del Toluca concluyó con lo más importante: el palmarés. “Ha tocado salir campeón, ganar finales, y no es que nos tocó jugar con cualquiera. Incluso la primer liguilla tuvimos que jugar contra Monterrey con un hombre menos desde el minuto 20′ y todo lo que hemos entrenado, el plan de partido y todo, el equipo lo hizo, ¿no? Un montón de cosas. Después Campeón de Campeones, Campeones Cup, bicampeonato…. Se ha dado todo para disfrutar, ¿no? También porque ganamos todo lo que jugamos, eso te ayuda mucho“, cerró el Turco Mohamed, ratificando su parecer.