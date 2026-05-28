Los 'Diablos Rojos' han comenzado a cocinar una posible incorporación con vistas a la segunda mitad del año.

Con el desenlace del primer torneo del año en el futbol mexicano, se reabre el libro de pases dando inicio a una ventana que será extensa por la venidera celebración mundialista. Para adelantarse a todos y cumplir con la planificación, en Toluca ya comenzaron a moverse pensando en posibles incorporaciones para reforzar el equipo para ir por más este año.

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En este primer semestre del 2026 ha quedado en evidencia que, con la plantilla que tienen, a los ‘Diablos Rojos’ no les alcanza para competir en dos frentes al mismo tiempo. Mientras que sí llegaron a la final de la CONCACAF Champions Cup, no pudieron estar a la altura en la Liga MX, y eso que su rival pertinente no tenía un equipo de mayor calidad.

Por ese motivo, la directiva ya ha iniciado las primeras pláticas para buscar futbolistas que mejoren el grupo de jugadores que actualmente poseen Toluca y Antonio Mohamed. El primer apuntado es un nombre que hace días fue campeón del futbol argentino, por lo que se trata de un potencial refuerzo de excelente presente futbolístico.

De acuerdo a la información de Cadena 3, la radio más fiable de Córdoba (provincia argentina), el cuadro escarlata va a fondo por Adrián Sánchez, volante central recientemente consagrado. El jugador de 27 años es el pivote titular de Belgrano, equipo que se quedó con el título de la Liga Argentina el pasado fin de semana ante River Plate.

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Adrián Sánchez, el ‘cerebro’ de Belgrano que quiere Toluca.

“Toluca lo quiere ya, se lo quiere llevar ahora, ya”, sostuvo el conductor del programa Cadena 3 Deporte. La información habría surgido del propio club argentino, contactado por los Diablos Rojos. Si bien el volante se encuentra en el mejor momento de su carrera y cómodo en el equipo, este podría significar un salto económico y deportivo importante.

En el último campeonato en Argentina, Adrián Sánchez disputó 19 de los 20 partidos y fue un titular indiscutido en la campaña de Belgrano rumbo a la conquista del trofeo. Fue la pieza que le dio equilibrio y buen pase para limpiar las jugadas, además de aportar un gol clave en los Playoffs. Sin dudas, podría constituir un gran fichaje para el Toluca.

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Adrián Sánchez, nacido en 1999, es surgido de las fuerzas básicas de Boca Juniors, el gigante sudamericano. Allí no llegó a debutar, por lo que luego hizo carrera en otros clubes como Atlético Tucumán (Arg), Curicó Unido (Chi), Everton (Chi) y Cerro Largo (Uru). Belgrano ha sido hasta aquí su capítulo más exitoso, esperando nuevos desafíos profesionales.

Que Toluca apunte a este tipo de nombres ‘fuera del radar’ ya no es anormal; el equipo choricero se ha destacado por tener uno de los mejores departamentos de reclutamiento de México. Ahora, la dirección deportiva a puesto sus ojos en el campeón argentino, y en los próximos días podría haber avances más concretos por su llegada al ‘Infierno’.

La final de Adrián Sánchez en Belgrano vs. River Plate: