Se conformó el primer cruce de la Fiesta Grande de la Liga MX y pondrá cara a cara a dos equipazos

Los cuartos de final del Apertura 2026 ya tienen su primer enfrentamiento confirmado y lo protagonizarán dos grandes clubes que deberán eliminarse entre sí. Los protagonistas del duelo inicial de la Liguilla serán Atlas y Toluca, uno que es la gran revelación del semestre y el otro uno de los últimos campeones del futbol mexicano.

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¿Cómo clasificaron Atlas y Toluca a cuartos de final del Apertura 2026?

Los ‘Zorros’ obtuvieron boleto a esta instancia del torneo gracias a haber quedado en el 4° lugar de la tabla general, con 28 unidades. Ocho triunfos, cuatro igualdades y cinco caídas componen la campaña del cuadro de Hernán Crespo. En su última presentación empataron 3-3 con FC Juárez fuera de casa.

Los ‘Diablos Rojos’ sacaron pasaje a esta ronda del certamen por haber finalizado en el 5° puesto de la fase regular, con 27 puntos. Siete victorias, seis empates y cuatro derrotas integran la temporada del conjunto de Antonio Mohamed. En su última actuación perdieron por 2-0 contra Pachuca en condición de visitante.

Atlas o Toluca, uno será semifinalista [Foto: Getty]

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¿Cuándo juegan Atlas vs. Toluca por los cuartos de final del Apertura 2026?

A la espera de la oficialización de la Liga MX, la serie se llevaría a cabo el miércoles 25 y el sábado 28 de noviembre, con los partidos de ida y vuelta respectivamente. Así lo informó Beto Ávalos, insider reconocido de Atlas, que aseguró que los otros equipos de la parte alta de la tabla demandarán jugar jueves y domingo.

¿Dónde juegan Atlas vs. Toluca por los cuartos de final del Apertura 2026?

Por la posición final en la tabla de la fase regular, los ‘Zorros’ tendrán la ventaja de definir la serie en condición de local con el apoyo cercano de sus aficionados. De esta manera, la ida se jugará en el Estadio Nemesio Diez y la vuelta en el Estadio Jalisco. El miércoles viajarán todos a Toluca y el sábado se mudarán todos a Guadalajara.

¿Cómo está el historial de Atlas vs. Toluca antes de los cuartos de final?

En la previa de la serie de Liguilla del Apertura 2026, los ‘Diablos Rojos’ dominan por 15 juegos de diferencia el historial de antecedentes entre estos equipos de Liga MX. El Toluca ostenta 24 victorias, el Atlas suma 9 triunfos, y empataron los 21 cruces restantes donde se han enfrentado. Los escarlatas marcaron 85 goles y los rojinegros, 52.

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