Esto es lo que le conviene a los 'Tuzos' si aspiran a quedar entre los ocho mejores del campeonato.

Mientras Toluca llega con el boleto asegurado a la siguiente ronda de la competencia, Pachuca buscará hoy su propio pasaje a Liguilla. A diferencia de otros aspirantes a meterse en la Fiesta Grande, los ‘Tuzos’ tendrán la chance de jugar en casa en esta última fecha. En el Estadio Hidalgo ya está todo preparado para el juego.

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Los dirigidos por Benjamín Mora tuvieron un desarrollo de temporada ‘de menor a mayor’, logrando impensadamente llegar con posibilidades a la recta final. Antes de recibir a Toluca se ubican en el 10° puesto, con 22 puntos cosechados hasta esta instancia. Han sumado seis triunfos, cuatro empates y seis derrotas durante la campaña.

Con este escenario, Pachuca se coloca a 2 puntos de Monterrey, el último que está calificando a los Playoffs del Apertura 2026. Los Rayados de Matías Almeyda tienen 24 unidades, dos más que los ‘Tuzos’, pero con la particularidad de que aún deben jugar su partido. Por ello, no dependerán solo de lo que ocurra contra el Toluca hoy.

Pachuca necesita los 3 puntos sí o sí en casa [Foto: Getty]

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Otra cuestión a tener en cuenta es que por delante de Tuzos también está León 1 punto arriba, algo que obliga a Pachuca a estar atento también al resultado de La Fiera. Será casi ‘un milagro’ lo que necesitan para poder pensar en lograr el pasaje a los cuartos de final de la Liguilla de esta Liga MX, pero no deben bajar los brazos.

Dentro de lo que tienen que analizar a la hora de atender otros partidos, Santos también está al alcance a 3 puntos pero con peor diferencia de gol. Es decir que también podría pasarlo el equipo de Benjamín Mora sin aspirar a una situación utópica. Los Tuzos tienen +9 y los Guerreros +3, por lo que la distancia evidente no es tan extensa.

Bajo estas circunstancias, Pachuca necesita una combinación de tres resultados: ganar sí o sí a Toluca y que pierdan dos entre Santos, Monterrey y León. Incluso, en el caso de Rayados o La Fiera también les quedaría bien un empate. Si en el Estadio Hidalgo se quedan con la victoria y luego tropiezan dos de los otros, se les dará la clasificación.

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En cualquiera de los casos que se presente, si los ‘Tuzos’ llegan a pasar de fase en el Apertura 2026, disputarían la vuelta de cuartos de final de visitante. Como no podrán terminar entre los cuatro primeros ni en el mejor de los casos, definirían fuera de casa. Pero primero lo primero, que es apuntar a traerse el boleto a la Liguilla de la Liga MX.