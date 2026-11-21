Repasa el minuto a minuto de la última jornada que busca a los ocho mejores que continuarán en competencia en la parte final del año.

Este sábado comienza la definición más importante del Apertura 2026 de la Liga MX. La Liguilla busca a sus clasificados finales, aquellos que lucharán por el título en la recta final del año, y son varios aquellos que mantienen la ilusión de conseguir una victoria que los coloque en la próxima instancia.

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En los primeros resultados del día, Puebla y Atlético San Luis repartieron unidades y quedaron 1-1 para despedir el año de forma amarga, ya que ninguno tiene posibilidades de Playoffs. Por otro lado, Bravos rescató sobre la hora un agónico empate 3-3 ante Atlas que dejó a los de Jalisco en la cuarta colación, a la espera de los resultados del fin de semana para determinar su ubicación final en la Liguilla. También, Xolos de Tijana le ganó 1-0 a Atlante y espera resultados para saber si avanza o no.

Este sábado se enfrentan Pachuca vs. Toluca, Santos Laguna vs. León, Pumas vs. Rayados y Tigres vs. América. Aquí en Bolavip podrás seguir EN VIVO y MINUTO A MINUTO la definición de la Liga MX que promete ser vibrante.

¿Aquellos que no tienen posibilidades de nada? Puebla, Atlético San Luis, Querétaro, Tigres UANL, Atlante, Necaxa y FC Juárez.

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Tabla de posiciones del Apertura 2026 EN VIVO: