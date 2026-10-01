En esta nota, te contamos todos los detalles para no perderte el Clásico Joven de esta noche.

América y Cruz Azul saldrán a la cancha para mantenerse en ritmo en esta fecha FIFA y disputar un nuevo amistoso para sus aficionados en los Estados Unidos. Tras haberse enfrentado recientemente por la Liga MX, ahora volverán a cruzarse en el Clásico Joven pero por un juego no-oficial. A continuación, todo lo que debes saber del partido.

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¿Cuándo y a qué hora juegan América vs. Cruz Azul por un amistoso?

El juego América vs. Cruz Azul se llevará a cabo HOY jueves 1 de octubre, a partir de las 20.30 horas del Centro de México (19.30 hora local de Estados Unidos). El amistoso de esta noche será el único partido que tenga lugar en su franja horaria, por lo que se llevará toda la atención de los futboleros.

¿Dónde y en qué estadio juegan América vs. Cruz Azul por un amistoso?

El juego América vs. Cruz Azul será albergado por el SnapDragon Stadium, ubicado en San Diego (California, Estados Unidos). La casa del San Diego FC recibirá al Clásico Joven amistoso de este jueves por la noche. El mismo fue inaugurado oficialmente hace apenas cuatro años y tiene capacidad para hasta 35.000 espectadores.

San Diego aguarda por América y Cruz Azul [Foto: Getty]

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¿El amistoso América vs. Cruz Azul va por TV abierta en México?

El juego América vs. Cruz Azul, desafortunadamente para los aficionados, no será transmitido por televisión abierta en el territorio mexicano este jueves por la noche. Ninguna de las señales disponibles en el pack de TV abierta cuenta con los derechos para pasar el amistoso de hoy de manera gratuita.

¿Qué canal transmite el amistoso América vs. Cruz Azul en México?

El juego América vs. Cruz Azul se podrá seguir en vivo y en directo por televisión en todo el suelo mexicano, en forma exclusiva, a través de la señal de cable de TUDN. Por otra parte, el compromiso amistoso también contará con la transmisión en simultáneo de la plataforma de streaming online de ViX Premium.