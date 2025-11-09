Es tendencia:
logotipo del encabezado
LIGA MX

Van contra Carrasquilla: Cruz Azul tiene una decisión tomada tras la lesión de Kevin Mier

La Máquina no quiere que pase por alto el hecho de perder a un jugador vital si se confirme que existe una fractura.

Por Lucas Lescano

Sigue a Bolavip en Google!
Adalberto Carrasquilla le generó una fuerte lesión a Kevin Mier.
© GETTY IMAGESAdalberto Carrasquilla le generó una fuerte lesión a Kevin Mier.

Unas de las imágenes más polémicas que dejó el juego de este sábado entre Cruz Azul y Pumas UNAM fue la que dejó Kevin Mier al salir lesionado del campo de juego producto de una entrada criminal de Adalberto Carrasquilla. En base a esto, La Máquina analiza tomar medidas contundentes luego de confirmarse que perderá a una pieza clave de cara a la instancia más importante del Apertura 2025.

Publicidad

Iban 45 minutos recién cumplidos y el complemento estaba a punto de llegar cuando Mier recibió un pase atrás que controló con mucha tranquilidad, sin saber lo que le estaba por suceder. Al momento de ir a ejecutar un pase largo, Carrasquilla se lanzó con una fuerte temeridad y conectó al colombiano a la altura de la tibia, generando un momento inesperado.

La dura entrada de Carrasquilla sobre Mier y el pedido que analiza Cruz Azul

A pesar de que el VAR le solicitó al réferi, Fernando Hernández, que revisara la jugara para modificar la tarjeta amarilla que le había sacado al panameño para modificarla por una roja, el árbitro mantuvo firme su decisión y no hubo ningún expulsado. La peor parte, lógicamente, se la llevó un Mier que tuvo que ser sustituido, con un pronóstico reservado en función de lo que sucederá con él en lo que resta de año.

Tweet placeholder
Publicidad

En base a esto, Cruz Azul esperará las pruebas médicas para determinar la gravedad de la lesión de Mier. En caso de que se confirme que existe una fractura y que la recuperación de Kevin demorará meses, La Máquina solicitará la inhabilitación de Carrasquilla. Dicho en pocas palabras: que lo expulsen y no pueda jugar el Play-In o las fechas que le dispongan de suspensión.

Pumas ya sabe que jugará su encuentro del Play-In ante Pachuca, con el objetivo de ganar los dos encuentros de esta instancia previa que le pueden permitir meterse entre los ocho mejores de la competencia. En ese sentido, perder a un jugador como Carrasquilla sería un golpe duro, teniendo en cuenta la importancia del centrocampista en el equipo Felino. Aún está todo por definirse.

¿Cuándo y contra quién juega Pumas UNAM por el Play-In del Apertura 2025?

ver también

¿Cuándo y contra quién juega Pumas UNAM por el Play-In del Apertura 2025?

En síntesis

  • El portero Kevin Mier del Cruz Azul sufrió una lesión de tibia tras la fuerte entrada.
  • La jugada ocurrió al minuto 45 del partido entre Cruz Azul y Pumas UNAM el sábado.
  • Cruz Azul analiza pedir la inhabilitación de Adalberto Carrasquilla si se confirma la fractura de Mier.
Publicidad
lucas lescano
Lucas Lescano
Lee también
Así quedó la tabla general de posiciones de la Liga MX tras las victorias de Toluca y Pumas UNAM
Liga MX

Así quedó la tabla general de posiciones de la Liga MX tras las victorias de Toluca y Pumas UNAM

Así fue el golazo que Jorge Ruvalcaba le convirtió a Cruz Azul con Pumas UNAM
Liga MX

Así fue el golazo que Jorge Ruvalcaba le convirtió a Cruz Azul con Pumas UNAM

Las alineaciones de Cruz Azul vs. Pumas UNAM por la Jornada 17 del Apertura 2025 de la Liga MX
Liga MX

Las alineaciones de Cruz Azul vs. Pumas UNAM por la Jornada 17 del Apertura 2025 de la Liga MX

Estremecedora imagen: la lesión de Maxi Meza en Boca-River que hizo paralizar a todos
Rayados de Monterrey

Estremecedora imagen: la lesión de Maxi Meza en Boca-River que hizo paralizar a todos

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo