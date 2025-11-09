Unas de las imágenes más polémicas que dejó el juego de este sábado entre Cruz Azul y Pumas UNAM fue la que dejó Kevin Mier al salir lesionado del campo de juego producto de una entrada criminal de Adalberto Carrasquilla. En base a esto, La Máquina analiza tomar medidas contundentes luego de confirmarse que perderá a una pieza clave de cara a la instancia más importante del Apertura 2025.

Iban 45 minutos recién cumplidos y el complemento estaba a punto de llegar cuando Mier recibió un pase atrás que controló con mucha tranquilidad, sin saber lo que le estaba por suceder. Al momento de ir a ejecutar un pase largo, Carrasquilla se lanzó con una fuerte temeridad y conectó al colombiano a la altura de la tibia, generando un momento inesperado.

La dura entrada de Carrasquilla sobre Mier y el pedido que analiza Cruz Azul

A pesar de que el VAR le solicitó al réferi, Fernando Hernández, que revisara la jugara para modificar la tarjeta amarilla que le había sacado al panameño para modificarla por una roja, el árbitro mantuvo firme su decisión y no hubo ningún expulsado. La peor parte, lógicamente, se la llevó un Mier que tuvo que ser sustituido, con un pronóstico reservado en función de lo que sucederá con él en lo que resta de año.

En base a esto, Cruz Azul esperará las pruebas médicas para determinar la gravedad de la lesión de Mier. En caso de que se confirme que existe una fractura y que la recuperación de Kevin demorará meses, La Máquina solicitará la inhabilitación de Carrasquilla. Dicho en pocas palabras: que lo expulsen y no pueda jugar el Play-In o las fechas que le dispongan de suspensión.

Pumas ya sabe que jugará su encuentro del Play-In ante Pachuca, con el objetivo de ganar los dos encuentros de esta instancia previa que le pueden permitir meterse entre los ocho mejores de la competencia. En ese sentido, perder a un jugador como Carrasquilla sería un golpe duro, teniendo en cuenta la importancia del centrocampista en el equipo Felino. Aún está todo por definirse.

