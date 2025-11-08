¿Cuándo y contra quién juega Pumas UNAM por el Play-In del Apertura 2025?

En el marco de la Jornada 17 del Apertura 2025 de la Liga MX, Pumas UNAM dio uno de los grandes golpes de la jornada y venció 3-2 en condición de visitante en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, dando un claro aviso al resto de equipos por vencer al hasta entonces líder de la tabla general.

Tras meterse por la ventana a la etapa de playoffs, los Universitarios quieren cortar de una vez por todas la racha de 14 años sin poder ganar el torneo de Primera División de México. Para ello, tendrán que afrontar hasta cinco series para gritar campeón.

¿Cuál será el rival de Pumas UNAM en el Play-In del Apertura 2025?

El oponente ya confirmado de Pumas UNAM es Pachuca, quien terminó 9° en la Fase Regular. Por terminar mejor ubicado, la serie iniciará en el Estadio Olímpico Universitario, donde el cuadro capitalino deberá sacar un buen resultado, y cerrará de visitante en el Estadio Hidalgo.

¿Cuándo juega Pumas UNAM por el Play-In del Apertura 2025?

Pumas UNAM tendrá diez días de descanso antes de comenzar la serie del Play-In: el encuentro de Ida se jugará el miércoles 19 o jueves 20 de noviembre de local. En tanto, el compromiso de Vuelta se disputará el sábado 22 o domingo 23 de noviembre fuera de casa. El día y la hora en que tendrá lugar cada partido del Play-In para Pumas UNAM será oficializada en los próximos días por la Liga MX.

Por haber terminado décimo y al tener que medirse ante el séptimo, octavo, y noveno, el equipo de Efraín Juárez definirá la serie en condición de visitante. De hecho, por ser el peor clasificado de los playoffs, los Auriazules ya saben que definirán todas las series fuera de casa.

¿Cuántas veces ganó Pumas UNAM la Liga MX?

Pumas se consagró campeón en 7 oportunidades del torneo de Primera División del futbol mexicano: lo consiguió en el 1976-77, 1980-81, 1990-91, Clausura 2004, Apertura 2004, Clausura 2009 y Clausura 2011. Con este palmarés en sus vitrinas, los Universitarios se ubican séptimos entre los más ganadores del país, igualado con Pachuca y detrás de América, Chivas, Toluca, Cruz Azul, León y Tigres UANL.

