¿Vuelven los ascensos y descensos en la Liga MX? El TAS fija la fecha de las audiencias

Con el objetivo de clubes de la Liga de Expansión de reinstaurar los ascensos y descensos en la Liga MX, el TAS ya reveló las fechas para la nueva audiencia.

La Liga MX se encuentra aún sujeta a modificaciones en su formato de competencia. La ratificación formal de la abolición del ascenso y descenso en el balompié nacional hace unas semanas motivó a múltiples escuadras de la Liga de Expansión a acudir nuevamente ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para exigir el retorno al sistema tradicional en lugar de consolidar una liga cerrada.

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Las principales instituciones que impulsaron esta demanda ante el máximo organismo de justicia deportiva fueron Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, Club Atlético La Paz, Club Atlético Morelia, Cancún FC y Mineros de Zacatecas. Dicha acción legal se promovió con el firme objetivo de ejercer presión para revocar las modificaciones aprobadas en la estructura de la competencia.

Dichos clubes fijaron una postura contundente en contra de las disposiciones de la Federación Mexicana de Futbol, las cuales establecen el pago de una franquicia para concretar el salto a la Liga MX. La impugnación busca abolir dicho mecanismo financiero, restituyendo el mérito deportivo sobre la cancha como la vía primordial para acceder al máximo circuito.

¿Cuando serán las audiencias del TAS?

A través de un documento emitido este jueves 15 de octubre, el TAS confirmó que la audiencia entre los clubes de la Liga de Expansión, la Liga MX y la FMF se llevará a cabo los días miércoles 18 y jueves 19 de noviembre. Dicho proceso arbitral tendrá como sede la Ciudad de México.

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De esta manera, tanto los equipos de la división de plata como los representantes de la Liga MX y la FMF contarán con un plazo aproximado de un mes para estructurar sus respectivos argumentos legales. Esta cita marcará el tercer intento en el que los clubes del circuito de plata buscan restaurar la movilidad deportiva mediante el fallo del TAS, confiando en que esta vez la resolución resulte favorable a sus causas.

Cabe recordar que el antecedente más reciente se remonta al 19 de mayo de 2025, fecha en que se presentó una apelación ante la FMF para reinstaurar el ascenso y descenso. Meses más tarde, el 4 de septiembre de ese mismo año, el TAS notificó la desestimación del recurso interpuesto por las escuadras de la categoría de plata; no obstante, las directivas mantuvieron la postura legal con la expectativa de forzar un cambio reglamentario definitivo en la Temporada 2026-27.

En síntesis

Leones Negros y clubes de Expansión exigen al TAS restaurar el ascenso deportivo.

exigen al TAS restaurar el ascenso deportivo. El TAS programó audiencias el 18 y 19 de noviembre en Ciudad de México.

programó audiencias el 18 y 19 de noviembre en Ciudad de México. Los clubes buscan abolir el pago de franquicia impuesto por FMF en Liga MX.