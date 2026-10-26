Xolos de Tijuana revela cuándo regresará Gilberto Mora a la Liga MX tras su lesión

Tijuana reveló el lapso de tiempo en el que esperan que Gilberto Mora vuelva a jugar con el primer equipo.

Los Xolos de Tijuana consiguieron una victoria de enorme peso el pasado domingo 25 de octubre tras imponerse con un categórico 4-1 sobre Santos Laguna, frenando en seco la seguidilla de seis triunfos al hilo que ostentaban los Guerreros. De forma sobresaliente, el cuadro fronterizo selló la exhibición en casa sin resentir la ausencia obligada de Gilberto Mora, quien no vio actividad a lo largo de los 90 minutos.

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El compromiso frente al cuadro lagunero significó el quinto cotejo en fila en el que “Gil” Mora no aparece en la convocatoria de Tijuana. El habilidoso mediocampista arrastra secuelas físicas en el tobillo desde su concentración con la Selección Mexicana durante la más reciente Fecha FIFA, dolencia de la cual no había logrado reponerse por completo para saltar al terreno de juego.

¿Cuándo volverá Gil Mora?

Concluido el choque ante la escuadra santista, el auxiliar técnico de Sebastián Abreu, Sergio Almaguer, atendió a los medios de comunicación y fue cuestionado respecto al estado físico de Gilberto Mora. El exfutbolista azteca entregó un panorama sumamente alentador en torno a la evolución del juvenil de 18 años.

“Lo de Gil Mora, ya viene trabajando unos días con con nosotros, con el equipo, ya paulatinamente lo vamos llevando. Seguramente en partidos siguientes estará“, reveló Almaguer en conferencia de prensa tras la obtención de los tres puntos.

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Sergio Almaguer sobre Gilberto Mora y su recuperación. 🤩



"Ya viene trabajando unos días con nosotros, con el primer equipo, y paulatinamente lo vamos llevando. Seguramente en los partidos siguientes estará en algún momento, ya está, entrenando al 100% y todos los necesitamos". https://t.co/xttrIAhK39 pic.twitter.com/vSk5FamfNJ — PressPort (@PressPortmx) October 26, 2026

Si bien evitó comprometerse con una fecha exacta para su reaparición en el once inicial, Almaguer delineó los parámetros para su reincorporación competitiva: “Estará en cualquier momento, no sé con exactitud cuándo, pues dependerá de cómo responda tras cada sesión de entrenamiento; sin embargo, él ya está entrenando al parejo y todos lo necesitamos en la cancha, como a cada uno de los elementos que integran este plantel“.

Reintegrado de lleno a la disciplina grupal con el resto de sus compañeros, la expectativa por ver de vuelta a Gilberto Mora —cuya última aparición oficial con la Jauría data del 20 de septiembre ante Pachuca— se mantiene en aumento. El siguiente sinodal de Xolos será este próximo jueves 29 de octubre, fecha en la que visitarán al América para saldar el compromiso pendiente de la Jornada 7 del Apertura 2026, cita de alto voltaje donde el talento de la joya tricolor podría resultar determinante.

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En síntesis