¿Mora al Atlético de San Luis? Así anunciaron el fichaje

Uno de los jugadores que está de moda es Gilberto Mora de los Xolos de Tijuana, por lo que muchos mexicanos e incluso en el mundo lo reconocen por lo hecho en el Mundial. Sin embargo, Atlético de San Luis quiso crear una confusión con los aficionados al hacerlos creer que podría ficharlo y al final anunciar a su nuevo refuerzo para el Apertura 2026.

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La polémica de San Luis con Gilberto Mora

En el video de la presentación de su nuevo fichaje se puede ver cómo personal del equipo ingresa a una oficina y muestra una imagen de un perrito que es similar a la mascota de los potosinos y otro igual al de Xolos. La persona le pregunta: “¿Cuál es el bueno, mi Lucho?, no es el mismo Mora”, haciendo alusión a la diferencia.

Es ahí cuando aparece Felipe Mora a tomar la hoja correcta y dice “Este es el bueno, estoy listo” y se le da la bienvenida. Asimismo en el video se tacha el “Morita” y se cambia por el Mora. Pero esta no fue la única polémica que generaron entre sus aficionados quienes se manifestaron en los comentarios del video.

No es el mismo 𝐌𝐨𝐫𝐚. 😉



¡Bienvenido al Atlético de San Luis, Felipe Mora! 🔴⚪️#ConAlmaPotosina pic.twitter.com/6YhTMkRfRL — Atlético de San Luis (@AtletideSanLuis) July 30, 2026

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Ya que la mayoría no estaba de acuerdo con este fichaje, incluso criticaron que no era el mismo en costo, nivel, ni edad. Al final a los potosinos parecía que les hacía más gracia tener como nuevo elemento a Gil Mora, por el nivel que ha mostrado en los últimos meses, que la contratación de Felipe para el próximo torneo Apertura 2026.

En síntesis