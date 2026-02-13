Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga MX

La Inteligencia Artificial pronosticó cómo saldrá el Clásico Nacional entre Chivas y América por la Liga MX

Chivas es el líder del Clausura 2026 con 100% de efectividad, mientras que el América se ubica 8° con ciertos problemas para convertir goles.

Por Patricio Hechem

Sigue a Bolavip en Google!
Este sábado se juega el Clásico Nacional entre Chivas y América
© Imagen creada con IA (Gemini) y Getty ImagesEste sábado se juega el Clásico Nacional entre Chivas y América

Chivas y América se enfrentan este sábado 14 de febrero en una nueva edición del Clásico Nacional. El partido en el Día de los Enamorados se llevará a cabo en el Estadio Akron y corresponde a la Jornada 6 del Clausura 2026.

Publicidad

El Rebaño Sagrado es el líder absoluto de la Liga MX luego de ganar los cinco partidos que disputó hasta el momento, mientras que el América se ubica 8° con 8 puntos. En la previa al Clásico Nacional desde Bolavip le consultamos a Gemini, la Inteligencia Artificial de Google, que nos indique su pronóstico del juego.

¿Qué dijo la Inteligencia Artificial sobre el Clásico Nacional?

“Chivas llega en un momento pletórico mientras que el América, aunque sólido atrás, sufre para encontrar el arco rival”, comenzó detallando Gemini. La IA valoró el presente del equipo de Gabriel Milito con 100% de efectividad y destacó a Armando González como su gran figura.

“Las Águilas de André Jardine viven una realidad extraña. Son la mejor defensa del torneo (junto con Toluca), pero su ofensiva está en crisis tras las salidas de Álvaro Fidalgo y Allan Saint-Maximin”, comentó la Inteligencia Artificial de Google.

Publicidad
Chivas le ganó 2-1 a América en el último Clásico Nacional (Getty Images)

Chivas le ganó 2-1 a América en el último Clásico Nacional (Getty Images)

Con este análisis previo, Chivas ganará el partido por 2-0 según ‘Gemini’. “Considerando que es un Clásico, el trámite será cerrado y muy táctico. América priorizará mantener el orden para desesperar al Rebaño, pero el momento anímico y futbolístico de Chivas terminará por romper el candado azulcrema en la segunda mitad”.

Los tres jugadores del América que lanzaron una fuerte advertencia a Chivas previo al Clásico Nacional

ver también

Los tres jugadores del América que lanzaron una fuerte advertencia a Chivas previo al Clásico Nacional

‘Hormiga’ González y Roberto ‘Piojo’ Alvarado serían los autores de los goles del Rebaño de acuerdo a lo analizado por la IA de Google. En caso de concretarse este resultado, el equipo de Gabriel Milito conseguiría su sexto triunfo consecutivo en la Liga MX.

Publicidad

Recordemos que Chivas ganó por 2-1 en el último Clásico Nacional disputado en septiembre del año pasado y, en caso de volver a derrotar al América, el Rebaño Sagrado conseguiría dos victorias al hilo ante Las Águilas por primera vez desde noviembre de 2020.

En síntesis

  • Chivas y América juegan el 14 de febrero en el Estadio Akron por la Jornada 6.
  • El pronóstico de Gemini indica una victoria de Chivas por 2-0 ante las Águilas.
  • Armando González y Roberto Alvarado marcarían los goles del equipo dirigido por Gabriel Milito.
Patricio Hechem
Patricio Hechem
Lee también
David Faitelson reveló al gran candidato para ganar el Clásico Nacional
Liga MX

David Faitelson reveló al gran candidato para ganar el Clásico Nacional

Clausura 2026: así quedó la tabla de posiciones tras otro triunfo de Chivas
Liga MX

Clausura 2026: así quedó la tabla de posiciones tras otro triunfo de Chivas

Clausura 2026: así quedó la tabla de goleo tras el tanto de 'Hormiga' González
Liga MX

Clausura 2026: así quedó la tabla de goleo tras el tanto de 'Hormiga' González

Pesimismo absoluto alrededor de Fernando Alonso y Aston Martin
FÓRMULA 1

Pesimismo absoluto alrededor de Fernando Alonso y Aston Martin

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo