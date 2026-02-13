Chivas y América se enfrentan este sábado 14 de febrero en una nueva edición del Clásico Nacional. El partido en el Día de los Enamorados se llevará a cabo en el Estadio Akron y corresponde a la Jornada 6 del Clausura 2026.

El Rebaño Sagrado es el líder absoluto de la Liga MX luego de ganar los cinco partidos que disputó hasta el momento, mientras que el América se ubica 8° con 8 puntos. En la previa al Clásico Nacional desde Bolavip le consultamos a Gemini, la Inteligencia Artificial de Google, que nos indique su pronóstico del juego.

¿Qué dijo la Inteligencia Artificial sobre el Clásico Nacional?

“Chivas llega en un momento pletórico mientras que el América, aunque sólido atrás, sufre para encontrar el arco rival”, comenzó detallando Gemini. La IA valoró el presente del equipo de Gabriel Milito con 100% de efectividad y destacó a Armando González como su gran figura.

“Las Águilas de André Jardine viven una realidad extraña. Son la mejor defensa del torneo (junto con Toluca), pero su ofensiva está en crisis tras las salidas de Álvaro Fidalgo y Allan Saint-Maximin”, comentó la Inteligencia Artificial de Google.

Chivas le ganó 2-1 a América en el último Clásico Nacional (Getty Images)

Con este análisis previo, Chivas ganará el partido por 2-0 según ‘Gemini’. “Considerando que es un Clásico, el trámite será cerrado y muy táctico. América priorizará mantener el orden para desesperar al Rebaño, pero el momento anímico y futbolístico de Chivas terminará por romper el candado azulcrema en la segunda mitad”.

‘Hormiga’ González y Roberto ‘Piojo’ Alvarado serían los autores de los goles del Rebaño de acuerdo a lo analizado por la IA de Google. En caso de concretarse este resultado, el equipo de Gabriel Milito conseguiría su sexto triunfo consecutivo en la Liga MX.

Recordemos que Chivas ganó por 2-1 en el último Clásico Nacional disputado en septiembre del año pasado y, en caso de volver a derrotar al América, el Rebaño Sagrado conseguiría dos victorias al hilo ante Las Águilas por primera vez desde noviembre de 2020.

