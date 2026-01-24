¿A qué hora pelean Cody Rhodes vs. Jacob Fatu en WWE Saturday Night’s Event 2026?

La velada de este sábado 24 de enero de WWE Saturday Night’s Main Event en Canadá tendrá dos protagonistas de primer nivel. Tanto Cody Rhodes como Jacob Fatu se medirán en una jornada que promete cumplir con las expectativas que se trazaron cuando se confirmaron las contiendas que le darán forma al show en Centroamérica.

Sobre esta contienda no hay un futuro claro. Los aficionados desean conocer el final que tiene pensado la organización para cruzar a estas dos estrellas que captan la atención de millones de fanáticos a lo largo del mundo. De hecho, será la única pelea que no tendrá un campeonato o un claro futuro en disputa.

Al estar en el medio de una jornada que comenzará a las 19:00hs del Centro de México, 20:00hs en Bogotá y 22:00hs de Buenos Aires, se espera que este combate llegue, aproximadamente, una hora después de iniciado el show. De todas maneras, todo quedará sujeto a cómo se esté desarrollando el show. La buena y conocida noticia es que la compañía es muy puntual con sus decisiones y no hay razón para que esta sea la excepción.

Para todos aquellos que estén esperando la contienda, podrán disfrutar del show a través del canal oficial de YouTube en Latinoamérica y España. A su vez, para los que se encuentren en Estados Unidos, las opciones serán Peacock y NBC.

En síntesis