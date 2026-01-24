Es tendencia:
WWE

¿A qué hora es la Fatal 4-Way entre Randy Orton, Trick Williams, Damian Priest y Sami Zayn en Saturday Night’s Main Event?

Repasa el momento en el que se espera que la leyenda y el resto de figuras aparezcan en escena.

Por Lucas Lescano

Randy Orton será protagonista estelar de Saturday Night's Main Event.
© GETTY IMAGESRandy Orton será protagonista estelar de Saturday Night's Main Event.

Randy Orton está listo para seguir haciendo historia. La leyenda será protagonista principal de la velada de este sábado 24 de enero de Saturday Night’s Main Event en Canadá, ya que buscará la oportunidad de retar el Campeonato Indiscutido de la WWE en el Royal Rumble de Arabia Saudita. A continuación, te contamos el horario estimado para la aparición en escena del ídolo.

Será una jornada de tres contiendas, incluido el Fatal 4-Way del que participará Orton. Randy compartirá el cuadrilátero más conocido del planeta con Samy Zain, Trick Williams y Damian Priest en una batalla que definirá cosas importantes de cara a lo que sigue en la compañía.

Horario previsto para el Fatal 4-Way de WWE

En ese sentido, se espera que la pelea llegue, aproximadamente, para las 21:00hs del Centro de México, 22:00hs en Bogotá y medianoche en Buenos Aires. La transmisión podrá ser seguida mediante Youtube en cualquier parte de Latinoamérica y España, mientras que en Estados Unidos se podrá sintonizar a través de Peacock y NBC.

Orton ya tiene 45 años, pero la compañía aún confía en que pueda extender su legado, captando la atención de aquellos que lo disfrutaron en su mejor momento y de los que se acercaron al deporte por la importancia de su trayectoria. El guion escrito determinará si sale del cuadrilátero como el ganador o cómo continúa el rumbo de la empresa.

En síntesis

  • Randy Orton protagoniza el Saturday Night’s Main Event este sábado 24 de enero.
  • Disputará un Fatal-4 ante Samy Zain, Trick Williams y Damian Priest.
  • Su combate iniciaría a las 21:00hs CDMX buscando retar por el Campeonato Indiscutido.
Lucas Lescano
