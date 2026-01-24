WWE Saturday Night’s Main Event 2026: cartelera completa, horarios de la velada y cómo verlo GRATIS y EN VIVO

El sábado 24 de enero no será uno más en el mundo de la WWE. La cita de Saturdar Night’s Main Event servirá para definir muchas cosas de cara al futuro, por lo que algunos de los protagonistas más importantes de la compañía verán acción.

Serán apenas tres peleas, pero repletas de acción. En el primer turno, por el Campeonato Femenino en Parejas, se medirán Rhes Ripley con Ivo Sky ante Liv Morgan y Roxxane Perez. Esto será la antesala de todo lo bueno que promete la velada.

Un rato más tarde, aparecerán en el cuadrilátero Cody Rhodes y Jacob Fatu para continuar con una historia que tiene intrigados a los aficionados por el desenlace que puede llegar a regalar. Finalmente, Randy Orton, Trick Williams, Damian Priest y Sami Zayn lucharán en simultáneo con un solo objetivo: encontrar al próximo retador al Campeonato Indiscutido en Royal Rumble.

El inicio de la jornada que se llevará a cabo en Canadá está previsto para las 19:00hs del Centro de México, 20:00hs en Bogotá y 22:00hs en Buenos Aires. En Latinoamérica, la transmisión será exclusiva de Youtube, mientras que en Estados Unidos se podrá observar mediante Peacock o NBC.

Cartelera completa de Saturday Night’s Main Event

Rhea Ripley e Iyo Sky vs. Liv Morgan y Roxanne Perez | Campeonato Femenino en Parejas de la WWE

| Campeonato Femenino en Parejas de la WWE Cody Rhodes vs. Jacob Fatu

Randy Orton vs. Trick Williams vs. Damian Priest vs. Sami Zayn | Pelea por ser el retador del Campeonato Indiscutido de la WWE en Royal Rumble

¿A qué hora empieza la cartelera de Saturday Night’s Main Event?

Está previsto que la cartelera tenga inicio a partir de las 19:00hs del Centro de México y que la pelea estelar llegue para alrededor de las 21:00hs.

Horarios de inicio de la cartelera de Saturday Night’s Main Event según país

México: 19:00hs

Colombia – Perú: 20:00hs

Chile – Estados Unidos: 21:00hs

Argentina: 22:00hs

España: 02:00hs

¿Dónde ver la cartelera de Saturday Night’s Main Event?

Toda la acción podrá ser seguida mediante Youtube y Paecock más NBC en Latinoamérica y Estados Unidos, respectivamente.

