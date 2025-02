Santiago Giménez está pasando por un presente de ensueño desde su llegada al AC Milan en el último mercado de pases. El delantero mexicano, que supo brillar en el Feyenoord de Países Bajos, dio un salto importante en su carrera, sabiendo que debía dar el máximo para estar a la altura de las circunstancias y aprovechar la oportunidad. Desde su primer día en el club italiano, dejó en claro que está listo para asumir el reto de jugar en uno de los equipos más grandes de Europa.

Este martes, el ex canterano de Cruz Azul volvió a anotar un tanto en lo que fue el empate 1-1 ante su exequipo, Feyenoord, que les costó la eliminación de la UEFA Champions League después de la derrota por 1-0 en Rotterdam. Aunque el gol no sirvió para evitar la eliminación, lo cierto es que la afición milanista está más que ilusionada con lo que el delantero está haciendo en tan poco tiempo. Si sigue con este nivel, no hay duda de que Giménez tiene lo necesario para convertirse en ídolo del club.

Tras su gol ante los neerlandeses, la Serie A le dio un nuevo apodo a Santiago Giménez. Si bien es conocido como “Bebote”, luego de su tanto en Champions, lo bautizaron como “Gol en el minuto 1: Santiago Giménez, alias 𝐄𝐋 𝐌𝐀́𝐒 𝐂𝐇𝐈𝐍𝐆𝐎́𝐍”, adaptándose al estilo mexicano.

Giménez continúa marcando su huella en Europa y ya ha roto dos récords importantes. El primero es que se convirtió en el mexicano con más goles en una misma temporada de Champions League, alcanzando seis tantos. También fue el que anotó el gol más rápido de la historia contra su exequipo, Feyenoord, logrando marcar en tan solo 37 segundos.

Con cada partido, Santiago se adapta más a la exigencia del fútbol europeo, y su evolución es notoria. El hecho de que haya llegado al Milan por 35 millones de euros muestra el alto nivel que los directivos italianos creen que tiene, y parece que va camino a demostrarlo. Más allá de la eliminación de la Champions, el equipo tiene motivos para confiar en su talento.

Números de Santiago Giménez en el Milan

Desde su llegada al Milan, Giménez ha demostrado su clase en la Serie A, disputando cinco partidos en los que ha anotado tres goles y ha repartido una asistencia. Con estos números, está dejando claro que tiene la calidad suficiente para brillar en uno de los clubes más prestigiosos de Europa y que su llegada al Milan no fue casualidad. El futuro se ve prometedor para el delantero mexicano.

