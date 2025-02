Milan de Santiago Giménez quedó fuera en Champions League y Chaco direccionó un mensaje claro: ”Me calienta”

A pesar del gol tempranero de Santiago Giménez, con el que igualó la serie, el AC Milan dirigido por el portugués Sergio Conceiçao empató 1 a 1 con el Feyenoord en el Estadio Giuseppe Meazza de San Siro por la vuelta de los Play Off, resultado que no le alcanzó para clasificar a los Octavos de Final de la UEFA Champions League 2024/2025.

Tras el encuentro, el que debió poner la cara fue Chaco Giménez, el padre del actual atacante de la Selección Mexicana, en su habitual labor como panelista en Fox Sports. Allí hizo su descargo por lo que fueron las críticas en redes sociales de algunos detractores hacia el flamante jugador del Rossonero.

”Me calienta porque están esperando algún tropiezo para empezar a meter ahí… Pero más allá de eso estoy tranquilo por la situación de Santi, porque la realidad es que nadie le ha regalado nada y solito se abrió su camino”, dijo el también exjugador del Cruz Azul respecto a Santiago Giménez, quien evidentemente recibió críticas de sus compatriotas por la eliminación del AC Milan.

”Obviamente le faltan cosas, pero estaba en el Feyenoord y decían que estaba en una liga equis. Siempre buscan algo. ¿Nunca se van a poner contentos?”, lanzó Christian Giménez, quien prosiguió: ”Es un chico de 23 años, mexicano y siempre le buscan el pero. La gente en México, en general, está muy feliz con este paso, pero hay otra gente que no entiendo…”.

Para cerrar, pidió públicamente que aumente el respaldo para que haya más futbolistas mexicanos en el exterior: ”No tenemos 50 jugadores en Europa, tenemos ocho o diez. ¿Por qué siempre tenemos que darle al jugador europeo? Apoyemos y que salgan muchos más, pero tenemos que ser realistas de que los chicos se parten la madre saliendo de la zona de confort y nos están representando”.

El AC Milan no llegó a Octavos de Final de Champions por segundo año consecutivo

El AC Milan sigue sin poder romper su racha en el certamen que lo tiene, con 7 consagraciones, como uno de los máximos campeones por detrás del Real Madrid. El Rossonero, no solo que no gana la Orejona desde el 2007 (ya van 18 años), sino que por segunda edición consecutiva no logró clasificar a los Octavos de Final, lo que describe a la perfección el mal momento de uno de los gigantes del futbol europeo.

Feyenoord sigue camino en la Liga de Campeones

El Feyenoord fue uno de los ganadores de la jornada de martes de los Play Off. Los otros que también obtuvieron su pasaje a Octavos son: Bayern Munich, Benfica y Brujas. Así se acoplaron a los 8 que ya habían asegurado su lugar: Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter de Milán, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, LOSC y Aston Villa.

Resta que se definan los cruces entre: Real Madrid (3) vs. Manchester City (2), PSG (3) vs. Stade Brestois (0), Borussia Dortmund (3) vs. Sporting Lisboa (0) y PSV (1) vs. Juventus (2), todos a jugarse este miércoles 19 de febrero.

