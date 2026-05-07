El Real Betis ha recuperado la forma en las últimas semanas en el futbol español, y se encuentra a punto de alcanzar una marca histórica para la institución. A raíz de un acontecimiento favorable de las últimas horas, el cuadro verdiblanco quedó a tiro de clasificar a la UEFA Champions League. Todo el club transita revolucionado estos días de expectativa ante la chance latente.

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Actualmente, en el ámbito local, los ‘Béticos’ marchan en la 5° posición de la Liga Española, y hasta aquí se ubicaba en puestos de calificación a la Europa League. Sin embargo, el panorama podría cambiarle radicalmente y darle un salto de calidad en el cierre de una temporada muy irregular. Manuel Pellegrini y sus pupilos se preparan para lo que puede ser una noticia esperada.

Este jueves, Rayo Vallecano se metió en la final de la Conference, y esto impacta de lleno en la situación del Betis. Es que así se liberó una plaza más para España para la UCL 2026/27, que hasta aquí tenía cuatro. Barcelona, Real Madrid, Villarreal y Atlético Madrid ocupaban las posiciones de UEFA Champions League y tenían el boleto asegurado, pero esto brinda otro cupo más.

Bajo estas circunstancias, Betis se está adueñando del último cupo a la ‘Orejona’. A falta de solo cuatro jornadas para el fin de semestre, el conjunto del mexicano Álvaro Fidalgo le saca seis puntos de ventaja a su inmediato perseguidor, el Celta. Los verdiblancos ostentan 53 unidades, contra las 47 unidades de su escolta, y únicamente quedan doce puntos por disputarse hasta el cierre.

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Álvaro Fidalgo viene de tener una inmensa alegría al ser convocado a la Selección Mexicana, y estar dentro de la pre-lista para disputar el Mundial. Y una potencial clasificación de Betis a la Champions League sería otra novedad increíble: es que sólo ha podido jugar la Copa de Campeones una vez y pocos minutos. Aquella escasa participación fue en su efímero paso por Real Madrid.

Álvaro Fidalgo disfruta sus días en Real Betis.

Por su parte, además, Betis y Álvaro Fidalgo quieren poner fin a una sequía histórica de presencias de la institución en la competición más prestigiosa de Europa. El club no participa de la ‘Orejona’ desde hace ¡20 años! Su última aparición en Champions se remonta a la temporada 2005/06, donde fue parte y quedó eliminado en la fase de grupos. ¿Será esta la vuelta?