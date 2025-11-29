César Montes está atravesando su segunda temporada con el Lokomotiv de Moscú después de su paso por el futbol español. El defensa jugará dos partidos más antes del parón que existe en el torneo de Rusia debido a las extremas bajas temperaturas de esta época.

Uno de los referentes de la Selección Mexicana contó que viajará al país para entrenarse y no perder ritmo de cara al Mundial 2026 en relación a este parón. Y, una vez que finalice la Copa del Mundo, César Montes tendría decidido regresar a la Liga MX.

De acuerdo a lo informado por el periodista Santiago Fourcade en RG La Deportiva, el deseo de César Montes es volver a México luego del Mundial y firmar con Rayados, el equipo con el que debutó y estuvo varios años antes de empezar su camino en Europa.

“César Montes ya habló con Rayados desde el semestre pasado. Les dijo que, terminado el Mundial, va a volver a Monterrey“, comentó la fuente mencionada, aunque existe un condicionante que podría hacer que el regreso de César Montes a Rayados no se efectúe.

César Montes ganó 5 títulos con Rayados (Getty Images)

Si el defensa recibe una oferta de Europa que le genera interés, en ese caso uno de los líderes del Tri tendría en mente continuar en el Viejo Continente. Pero si no regresa a Rayados en la próxima temporada, César Montes volverá a vestir la playera de la Pandilla más temprano que tarde.

César Montes en Rayados

El defensa de la Selección Mexicana debutó en 2015 con Monterrey. Desde ese momento, César Montes ganó cinco títulos (dos Concachampions, una Liga MX y dos Copa MX) y disputó un total de 265 partidos hasta que en enero de 2023 fue vendido al Espanyol.

