Cuando el sábado amaneció con la conquista matutina de CR7, todos los ojos se pusieron en el partido vespertino, esperando la reacción de su histórico contendiente. Y no decepcionó: Lionel Messi convirtió por duplicado ante Nashville y se mantiene en la pelea por la carrera para ser el máximo goleador de la historia del futbol, que lidera el portugués.

El “10” y capitán del Inter Miami fue protagonista de un verdadero golazo en la Major League Soccer: pasando el centro del campo, frenó con el pecho un balón que venía de aire, controló, gambeteó a dos futbolistas y clavó un zurdazo contra el poste para vencer la resistencia del portero y seguir soñando con superar a su archirrival. Luego, repitió pero de penal.

Esta mañana, Cristiano Ronaldo marcó el segundo de Al-Nassr en la goleada ¡5-1! ante Al Fateh por la Saudi Pro League, y había estirado su ventaja en la disputa por llegar a los 1.000 tantos. Sin embargo, por la tarde le tocó jugar al argentino y Leo Messi anotó el primero y el segundo de Inter Miami en el encuentro ante Nashville en el GEODIS Park.

Messi le convirtió al Nashville a domicilio [Foto: Getty]

Así está la pelea por los 1000 goles entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi:

Con su conquista del día de la fecha, CR7 alcanzó los 949 goles en su carrera profesional, quedando a sólo uno del número redondo y a pocas decenas del milenio. Por su parte, el astro albiceleste tendrá que trabajar duro ya que todavía queda lejos de su oponente: LM10 registra 888 tantos desde su debut como futbolista profesional.

De esta manera, con las marcas a las que llegaron cada una de las leyendas, Cristiano quedó a 51 de distancia de los 1.000 goles, a sus 40 años de edad y todavía cuerda por delante, mientras que Lionel quedó a 112 de distancia de los 1.000 tantos, a sus 38 años de edad y por firmar una renovación de contrato en los Estados Unidos.

¿Cuántos goles hicieron Lionel Messi y Cristiano Ronaldo sin penales?

A favor del futbolista argentino, el registro de Messi sin penales es superior al de Ronaldo: mientras que el jugador de Inter Miami convirtió 776 tantos que no fueron desde los doce pasos, la estrella del Al-Nassr suma 771 goles sin contar los que fueron desde tiro penal. En este sentido, el sudamericano sí logra pasar a su contrincante.

¿Cuántas asistencias tienen Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en su carrera?

Como el goleador portugués por características naturales es “más delantero” que el capitán albiceleste que es “más creador”, Messi posee más pases-gol que Ronaldo: Cristiano ha podido aportar 259 asistencias en toda su trayectoria, en tanto que Lionel ha brindado 398 asistencias. Está claro que la cuenta pendiente del futbolista de Inter Miami es alcanzar al de Al-Nassr en goles totales.

El golazo de Lionel Messi en Inter Miami vs. Nashville:

Tweet placeholder

El golazo de Cristiano Ronaldo en Al-Nassr vs. Al-Fateh:

Tweet placeholder

