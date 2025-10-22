En el primer turno de la agenda del día, Pachuca y Tigres UANL le entregarán un prometedor espectáculo a todos los televidentes, cuando se enfrenten este miércoles por la tarde en el Estadio Hidalgo, por la continuidad de la jornada 14 del Torneo Apertura 2025. Se viene uno de los cruces más auspiciosos de la fecha.

En los transitados minutos previos al comienzo del encuentro, se supo una noticia que asombró de inmediato a la fanaticada: Oussama Idrissi no integra la alineación de los ‘Tuzos’ para recibir a los ‘Universitarios’. El talentoso mediocampista ofensivo marroquí sale del equipo justo ante un rival todopoderoso.

En esta ocasión, la ausencia del volante del conjunto blanquiazul reside en una decisión técnica de dosificar minutos por la jornada doble. En esta fecha, muchos entrenadores tomaron la misma determinación con algunos jugadores importantes, para preservar su integridad física y evitar futuras lesiones que los mismos puedan sufrir.

Oussama Idrissi no será titular en Pachuca vs. Tigres [Foto: Getty]

El talentoso futbolista de 29 años suma ¡diez titularidades consecutivas! sin perderse ninguno de esos compromisos, por lo que necesitaba tener un descanso en algún encuentro, y esta doble fecha es ideal, más allá de la importancia del desafío. El experimentado mediocampista de Pachuca estará en el banco de suplentes esta noche.

Ante la salida de Oussama Idrissi, el once inicial de los ‘Tuzos’ del Pachuca para chocar ante Tigres UANL formará de la siguiente manera: Carlos Moreno; Brian García, Eduardo Dos Santos Bauermann, Jorge Berlanga, Daniel Aceves; Alan Bautista, Pedro Pedraza; Luis Quiñones, Victor Guzmán, Kenedy; Enner Valencia. Entre los relevos habrá otros nombres ofensivos como Illian Hernández, Gastón Togni y Jhonder Cádiz.

El partido Pachuca vs. Tigres UANL se jugará HOY miércoles 22 de octubre, con sede en el Estadio Hidalgo, desde las 19.00 horas del Centro de México, por la jornada 14 de la fase regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El encuentro será transmitido en vivo y en directo en todo el territorio mexicano, por medio de las pantallas de FOX, FOX One y Caliente TV.

