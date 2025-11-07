En el marco de la Jornada 4 de la Fase de Liga de la edición 2025-26 de la UEFA Europa League, Fenerbahce de Turquía empató 0-0 en su visita al Viktoria Plzen de República Checa. En el equipo turco fue titular el mexicano Edson Álvarez, que se sumó a los Canarios para esta temporada.

El punto deja un sabor agridulce porque lo deja en mitad de tabla al equipo pero con chances de poder crecer de cara las siguientes fechas. Pese a la igualdad, el ex mediocentro del West Ham se mostró muy molesto con el arbitraje, sobre todo con el VAR.

Tras el duelo, primero analizó el trámite del partido: “Un partido muy físico, lo sabíamos desde el plan de partido, un equipo que juega mano a mano toda la cancha, no importa a dónde vayas, te seguían y bueno, es parte del fútbol, es parte de nuevos sistemas, nuevos rivales y bueno, que un poco enojado, sabor muy muy malo, porque creo que pudimos haber ganado este partido”.

Sobre el videoarbitraje, puntualizó: “Acabamos de ver la repetición dentro del vestuario y bueno, eso no es penal, si con la ayuda del VAR no pueden tomar esas decisiones, bueno, ya no sé qué más tenga que pasar, pero bueno, contento por el funcionamiento del equipo”.

El jugador de 28 años hizo referencia a una jugada en tiempo añadido, donde el VAR revisó una posible falta dentro del área sobre un jugador del Fenerbahce, pero la acción fue desestimada. El juez no cobró el penal y le ahogó el posible gol de la victoria desde los doce pasos.

¿Cómo marcha el Fenerbahce en la Fase de Liga de la Europa League 2025-26?

En lo que respecta a la campaña del equipo en el certamen internacional, los turcos marchan 15° entre 36 equipos con 7 unidades, producto de dos victorias, un empate y una derrota. En la próxima jornada recibirá al Ferenvaros de Hungría, que marcha 3° con 10 puntos.

