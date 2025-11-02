Edson Álvarez había sido muy criticado por la decisión de dejar la Premier League con el West Ham e irse al Fenerbahce sólo por petición de José Mourinho, para que al final éste se fuera y lo dejara. Sin embargo, el futbolista prometió que daría lo mejor y con un Mundial en puerta, la intención es hacer que su estancia valga la pena y justamente hoy fue uno de sus mejores encuentros.

El mexicano sostuvo un encuentro ante el Besiktas, la victoria fue para el equipo de “El Machín” con un marcador de 3-2. Sin embargo, él desde antes no sólo pudo darle la victoria a su equipo, sino que además iba a hacer un golazo digno del Premio Puskás, lamentablemente el balón no hizo lo que él buscaba y terminó por no concretarlo.

El golazo que se perdió Edson Álvarez

Era el minuto 65 del encuentro, cuando el partido entre estas dos escuadras se encontraba con un marcador de 2-2; el mexicano recibió un centro cuando él se hallaba en el área, pero con la idea de no darse la vuelta y que perdiera el balón porque lo agarró con la portería en las espaldas decidió hacerla de “taquito”, pero el defensor lo evitó con un cabezazo.

Inmediatamente el jugador de la Selección Mexicana vio que la pelota no entraba y se lamentó llevándose las manos a la cabeza por haber fallado esa oportunidad que hubiera sido un golazo y llenado de confianza al canterano americanista. Al final, sí pudieron concretar la tercera anotación para llevarse el encuentro y ponerse cerca del liderato.

Hasta el momento, el Galatasaray es el primero de la tabla con 29 puntos, pero con esta victoria tan importante, el equipo de Edson logra ponerse a sólo cuatro unidades (25 puntos) y sobre todo, alejarse del Besiktas que apenas suma 17 unidades en lo que va del torneo que son apenas 11 partidos los que se han jugado.

En síntesis

