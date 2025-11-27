La insólita expulsión de Jhon Durán en el Fenerbahce vs. Ferencvaros por la UEFA Europa League 2025-26

Por la Jornada 5 de la Fase de Liga de la UEFA Europa League 2025-26, Fenerbahce de Turquía recibió al Ferencvaros de Hungría en el Şükrü Saracoğlu Stadyumu de la ciudad de Estambul. El resultado fue un 1-1 que no dejó satisfecho al dueño de casa.

Para peor, todo se complicó al final para los Canarios Amarillos, cuando el delantero colombiano Jhon Durán vio la tarjeta roja sobre el final del partido. El jugador tuvo un encontronazo con un jugador rival y, tras lanzarle un cabezazo, el árbitro del cotejo decidió expulsarlo con roja directa.

Con este resultado, el equipo auriazul enfrentará el próximo duelo sin el exfutbolista de Aston Villa, entre otros. Con apenas 8 unidades, el equipo ocupa la mitad de la tabla y necesita buenos resultados en las próximas jornadas para no queda afuera de los playoffs.

El jugador no pudo contener su enojo en el partido y vio la tarjeta roja sobre el final, asumiendo un riesgo innecesario que terminó de la peor manera. Ahora, su equipo tendrá una opción menos en el ataque para el próximo partido en la competencia internacional.

¿Cuándo vuelve a jugar Fenerbahce por la UEFA Europa League?

De cara a la próxima jornada, Fenerbahce estará jugando por la Jornada 6 de la Fase de Liga el próximo jueves 11 de diciembre, cuando visiten al Brann de Noruega desde las 14:00 horas (Ciudad de México). El rival de turno también cuenta con 8 unidades en la tabla.

