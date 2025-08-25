Edson Álvarez ya se encuentra viviendo sus primeros días como futbolista de Fenerbahce, club al que llegó en condición de cedido por un año desde West Ham. Este lunes, el Machín brindó su primera entrevista como jugador del equipo de José Mourinho y se trazó un ambicioso objetivo pensando a futuro.

En declaraciones al canal de TV oficial de la institución turca, El centrocampista de 27 años aseguró que desea jugar lo más pronto posible y lograr consagraciones con el club. “He visto a nuestro equipo; tenemos grandes y buenos jugadores. Tengo muchas ganas de jugar lo antes posible. Queremos ganar títulos, ese es nuestro objetivo. Espero que podamos darle alegría a nuestra afición”, manifestó.

Además, el capitán de la Selección Mexicana se tomó un tiempo para enviarle un mensaje a la afición de Fenerbahce. Al respecto, comentó: “Quiero demostrarle a la afición qué clase de jugador soy en la cancha con mi juego. Pueden esperar esto de mí: siempre seré un jugador dedicado y responsable (…) lucharé por la afición en la cancha”.

Edson Álvarez aseguró que desea ganar títulos en Fenerbahce. (Fenerbahce oficial)

Finalmente, reveló que el serbio Dusan Tadic, con quien compartió plantilla en Ajax, fue clave para convencerlo de fichar por los Canarios de Estambul. En ese sentido, reveló que las palabras del balcánico fueron “positivas” por lo que eso incrementó su deseo de jugar en el futbol turco.

¿Debuta ante Benfica por la Champions League? La palabra de Edson Álvarez

Este miércoles 27 de agosto Fenerbahce jugará un partido decisivo. A partir de las 13:00 horas del centro de México, el conjunto de José Mourinho visitará a Benfica en Lisboa por el juego de vuelta de la última fase clasificatoria rumbo a la fase de liga de la UEFA Champions League tras el 0-0 protagonizado en Turquía.

Pese a que se especuló que Edson Álvarez podría hacer su debut en ese partido, el mexicano no estará habilitado para formar parte de la nómina en el Estadio Da Luz. Esto se debe a que aún no formaba parte de la institución cuando fue presentada la lista de jugadores para disputar esta instancia.

“No podré jugar el partido contra el Benfica, pero apoyaré a mis compañeros con todo mi corazón”, dijo el surgido en América. Así las cosas, para hacer su presentación deberá esperar al menos hasta el domingo 31, día en el cual el combinado azul y amarillo jugará como visitante ante Gençlerbirliği por la cuarta fecha de la Superliga turca.