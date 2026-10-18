Hormiga González rechazado por sus compañeros en festejo

Fueron 10 minutos los que apenas recibió Armando González en la victoria del Olympiacos sobre el Panetolikos. El marcador quedó 2-0 con las anotaciones de Joel Roca y Chiquinho, por lo que el cuadro fue a festejar con los aficionados que se dieron cita en el Panetolikos Stadium al término del encuentro, pero sucedió algo extraño.

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¿No quieren a la Hormiga en el Olympiacos?

En un video que comparte TVC se puede ver cómo todos los futbolistas del equipo están brincando y cantando con la afición, pero el mexicano se ve muy eufórico con los jugadores, pero se ve cómo uno de ellos lo rechaza y sigue con uno más, pero este ignora lo que está haciendo la Hormiga y sólo voltea a ver a los aficionados.

¿SE ACABÓ EL AMOR? "La Hormiga" González fue ignorado durante los festejos del Olympiacos 👀 #Futbol #hormigagonzalez #olympiacos #TVCDeportes https://t.co/VtdNWLVg5q — TVC Deportes (@TVCDeportes) October 18, 2026

Esto podría ser la razón por la cual el delantero en el anterior video donde sale todo el equipo y que postean en sus redes, ya no se le ve con tanta emoción como en el inicio. Sin embargo, puede no ser algo en su contra, sino más bien que el cuadro no está tan acostumbrado a celebraciones tan exageradas como lo son aquí en México.

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3 points ✔️ 🔴⚪️ #OlympiacosFC #UEL #OMOLY https://t.co/wygNGbEbaH — Olympiacos FC (@olympiacosfc) October 15, 2026

Y es que hace unos días se compartía también un metraje de los vestidores en donde se ve que el mexicano es quien pone el ambiente. Pero varios seguidores están molestos por estas reacciones, ya que incluso no es considerado en el once inicial con Imanol Alguacil como sí lo era con José Luis Mendilibar y cada vez tiene menos minutos.

Incluso en conferencias de prensa y entrevistas, el propio estratega ha mencionado que al delantero nacional aún le falta trabajo físico, por lo que esta es la razón de que no lo contemple en los partidos, aunado a que se le han estado dando los resultados con su ausencia y eso sería clave para que no lo considere.

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En síntesis