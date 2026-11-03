Álvaro Fidalgo queda fuera del Betis vs Borussia Dortmund

Esta es la razón por la que el mexicano no podrá estar ni en la banca del Real Betis en la Champions League.

En el peor momento para el mexicano, se queda fuera de la Champions League con el Real Betis. Mañana el conjunto sevillano disputa la cuarta jornada de la UCL ante el Borussia Dortmund, sin embargo Álvaro Fidalgo quedó fuera de la convocatoria para este partido.

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Al darse a conocer los nombres de los jugadores que estarán contemplados para este duelo, una de las ausencias es la del “Maguito” y se confirmó que no habría realizado el viaje a Alemania para sostener este encuentro ante los de la Bundesliga el día de mañana.

¿Por qué no juega Fidalgo el Betis vs Borussia Dortmund?

De acuerdo con la información el futbolista nacional habría tenido una infección viral, por lo que los médicos le recomendaron que no jugara este duelo. Esta situación llega en un mal momento para Fidalgo, ya que son pocos minutos los que ha jugado con el equipo.

Aunque en este duelo no se sabe si tendría la posibilidad de sumar minutos, tomando en cuenta al rival, es una pena que la razón de su ausencia sea un tema de salud que le haya impedido ser considerado en caso de que Manuel Pellegrini lo requiera ante este rival.

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Por ello en el partido de mañana no podremos ver al Maguito ni siquiera en la banca del cuadro verdiblanco, por lo que es muy probable que reaparezca con la plantilla el próximo domingo 8 de noviembre en LaLiga cuando se mida ante el Elche.

En síntesis