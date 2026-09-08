Segundo gol de Hormiga González con Olympiacos

De nueva cuenta Armando González se hace presente en el marcador con el Olympiacos, marcando su segunda anotación con el equipo.

De nueva cuenta se le dio otra oportunidad a Armando González con el Olympiacos, el mexicano volvió a poner a su equipo en ventaja, en esta ocasión ante el Volos. La Hormiga consiguió abrir el marcador en el partido justo antes de terminar el primer tiempo del partido en la Copa de Grecia, donde ya suma dos anotaciones.

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Gol de la Hormiga González en la Copa de Grecia

Era el minuto 41 cuando se disputó un balón de tiro de esquina; la pelota centra en el área, todos brincan para poder rematar, pero el esférico se desvía y cae en el palo izquierdo, donde el único que permanecía era el mexicano, el arquero logra desviar y ahí le cae a González quien sólo puntea de pierna derecha y consigue el primer gol del partido.

LLEGA EL SEGUNDO GOL DE LA HORMIGA GONZÁLEZ CON OLYMPIAKOS 🇲🇽🇬🇷



De paso, el primero de Armando en Copa de Grecia 🔥 pic.twitter.com/W3inyqHu83 — Raúl Muñoz (@RaulMunozMEX) September 8, 2026

El segundo en Copa de Grecia

Esta es la segunda anotación que el mexicano hace en este torneo, ya que en su primer juego como titular con este cuadro griego logró convertir su primer tanto frente al AEL Larissa, por lo que con este nuevo gol se suma uno en la competencia.

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Doblete de Armando González

Fue apenas iniciada la segunda mitad del encuentro cuando al 50′ apareció de nuevo, recibe un balón cerca del área y remata de cabeza para conseguir el 2-0 a su favor. Con esto, ya suma tres tantos en esta competencia, por lo que estaría incluso peleando el goleo.

🇲🇽🤯 DOBLETE DE ARMANDO ‘HORMIGA’ GONZÁLEZ ANTE EL VOLOS NFC EN LA COPA DE GRECIA.



Llega a 3 GOLES en 3 PARTIDOS con el Olympiacos. 🇬🇷🐜 https://t.co/KV8YVQEdjk pic.twitter.com/947eWjKuYh — Piojismo (@Piojismo1906) September 8, 2026

En síntesis

Armando González anotó el primer gol del Olympiacos en su partido contra Volos.

anotó el primer gol del Olympiacos en su partido contra Volos. Copa de Grecia: El atacante mexicano registra ya dos goles en este torneo.

El atacante mexicano registra ya dos goles en este torneo. Minuto 41: La anotación ocurrió antes del descanso con un remate de pierna derecha.