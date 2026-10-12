¿Cuándo se enfrentan Fidalgo y Giménez en la Champions League?

Se viene la segunda fecha de la fase de liga de la Champions League y en esta ocasión dos mexicanos podrían enfrentarse en este duelo. Real Betis tendrá que recibir al Porto en este juego donde Álvaro Fidalgo desde el lado del cuadro verdiblanco podría medirse ante Santiago Giménez con los Dragones Azules en esta competencia internacional.

Publicidad

En el primer duelo, el equipo de Sevilla logró conseguir la victoria ante el LOSC Lille con un marcador de 2-3 jugando como visitante, por lo que podría llegar con un nivel anímico bueno para este segundo partido. Algo de lo que no tiene mucha tranquilidad el cuadro portugués, ya que ellos cayeron en su primer juego ante el Manchester City con un 2-0.

En sus respectivas ligas, el cuadro de Giménez está en el primer puesto de la tabla general con 24 puntos y el pasado fin de semana venció 2-1 ante el Marítimo, por lo que arrastra una victoria. En el caso de Fidalgo está en el tercer puesto, incluso por encima del Real Madrid con 19 puntos, además el día de ayer goleó 5-2 al Osasuna.

¿Cuándo y dónde ver el Real Betis vs Porto?

Aunque no se asegura la titularidad de ambos, sí podrían darles minutos a ambos en este juego tan importante. El partido se llevará a cabo el miércoles 14 de octubre a las 13:00 horas del centro de México en el Estadio de La Cartuja. En México será transmitido de manera exclusiva en FOX One, por lo que no saldrá en televisión abierta.

Publicidad

En síntesis