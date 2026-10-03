¿Álvaro Fidalgo se iría del Betis en diciembre?

Hace unos días, Álvaro Fidalgo confirmó en la zona mixta tras su partido ante Perú que no estaba pensando volver al América en el mercado de verano, porque el Real Betis no le daba minutos, ya que esto era algo que él buscaba desde hace ya un tiempo, por lo que seguiría intentado ganarse un lugar. Ahora en una entrevista con Azteca Deportes, el mexicano lo confirmó.

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Álvaro Fidalgo no quiere irse del Real Betis

“Uno sabe que es complicado entrar, pero es que es así el futbol de élite, no te van a regalar nada. No es fácil estar tiempo sin jugar, de repente jugar, bueno, puede ser, pero tienes que prepararte para ello”, mencionó el ‘Maguito’ dando muestra de que es algo que de cierta manera sabía, pero que cree que puede ayudarle a mejorar.

“Obviamente todo el mundo quiere jugar siempre. En este caso la competencia que tenemos en medio campo en el Betis es bestial. Te pones a ver jugador por jugador y campeones de Champions League, mundialistas, jugadores que estuvieron en Premier League… Eso te lo puedes tomar de varias maneras o mejorar con ellos, que es algo que busco todos los días, o sea, intento aprender lo mejor de Isco, lo mejor de Dani Ceballos, lo mejor de Pablo Fornals, lo mejor de Nelson Deossa. Jugadores que serían titulares en cualquier equipo del mundo.” Álvaro Fidalgo para Azteca Deportes

Ante la idea de que en el próximo mercado busque salir del equipo sólo porque no le dan cabida en el cuadro de Manuel Pellegrini no es una opción que por lo menos él considere. El mediocampista nacional determinó que está consciente de que su ideal es seguir aprendiendo y si ese es el camino, podrá seguirlo si el equipo así lo considera.

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“El motivo también futbolístico era que quería seguir intentando crecer, seguir mejorando como jugador, dar ese salto a Europa, un club como el Betis, que es un club increíble que a día de hoy no para de crecer. Los primeros dos meses llegué a jugar, a jugar, a jugar y después, bueno, pues obviamente con la calidad de jugadores que hay, con la competencia que hay, pues empezó a haber menos minutos. Yo sabía que podía pasar perfectamente cuando llegué ya había gente que estaba lesionada y a partir de ahí, pues intentar crecer como jugador es lo que siempre busqué toda mi vida”. Álvaro Fidalgo

En síntesis