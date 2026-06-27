El mexicano en la mira del West Ham

El West Ham ha tenido en sus filas a futbolistas mexicanos que han estado seleccionados. El más reciente fue Edson Álvarez, por lo que ahora se ha dado a conocer que en el entorno del conjunto que ahora descendió a la Championship y dejó atrás la Premier League está en la búsqueda de otro futbolista nacional como refuerzo.

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La idea de que los jugadores mexicanos se vayan a otro país en Europa es que tengan un crecimiento, por lo que la mayoría de ellos buscan equipos que estén en primera división. Sin embargo, los Hammers por ser un equipo competitivo, tendría la posibilidad de hacer una oferta por este futbolista de la Liga MX para llevárselo.

¿A qué mexicano busca el West Ham?

De acuerdo con la información de la cuenta de “X” @ExWHUEmployee, el futbolista que está en el radar del conjunto inglés es nada más y nada menos que Armando González. La “Hormiga” ahora está concentrado con la Selección Mexicana en el Mundial, por lo que es muy posible que vayan siguiendo sus acciones en caso de que le den más minutos.

Aunque la fuente no ha dado a conocer de manera oficial que ya se haya mandado una oferta por el futbolista de las Chivas, apenas están analizando las opciones que podrían tener para poder buscar a ciertos elementos que les sean factibles, aunque esto podría cumplir el sueño del delantero mexicano de emigrar al Viejo Continente.

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¿Qué podría evitar su llegada?

Cabe mencionar que uno de los problemas que se podrían presentar es que en el Guadalajara siempre han pedido cantidades muy altas por sus jugadores, que terminan por no permitir la salida de los futbolistas, más ahora que el cuadro Hammer descendió y que tal vez no tendría los mismos recursos económicos para su fichaje.

En síntesis