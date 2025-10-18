Luego de la Fecha FIFA, la Serie A regresó este fin de semana con dos partidos que cambiaron las cosas en el camino por el liderato de la competencia y que le abren el camino a Santiago Giménez junto con el AC Milan de convertirse en los punteros de la Liga Italiana. Las derrotas del Napoli y de la AS Roma hicieron que el partido de mañana del mexicano con los rossoneros fuera más que importante.

Todo empezó cuando el Torino consiguió el resultado de 1-0 ante Napoli, venciendo a quien más se encaminaba por el primer puesto. Tras ese marcador, la Loba era el líder momentáneo y esperaba su duelo en unas horas ante el Inter de Milán. Sin embargo, desde los primeros minutos del partido cayó la anotación y en el propio Olímpico de Roma no pudieron concretar el empate para quedarse con ese puesto.

Ante lo visto hoy, en primer lugar quedó Inter con 15 puntos; le sigue Napoli con las mismas unidades y la Roma, también con 15; es ahí donde entran los dirigidos por Massimiliano Allegri quienes tienen 13 puntos hasta el momento y el día de mañana se enfrentarán a la Fiorentina, equipo que en seis partidos disputados sólo suma 3 unidades.

Santiago Giménez ha tenido la oportunidad de disputar como titular los recientes encuentros del Milan, por lo que ahora podría recuperar el liderato con una victoria. Lo que viene mostrando el cuadro de Allegri deja buenas sensaciones y tras medirse a la Fiore le da la oportunidad de pelear y ganar esos tres puntos que necesitan en esta Jornada 7.

¿Qué necesita el Milan para ser líder de la Serie A?

Vencer en este encuentro le daría a Santi y al Milan el primer puesto con 16 puntos, poniéndose por encima de los tres equipos que están peleando, un empate y desde luego, una derrota no les sirve para conseguir ese liderato, aunque sería este el partido que más oportunidad le daría para mantenerse en la punta de la tabla.