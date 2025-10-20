En el marco de la Jornada 7 de la temporada 2025-26 de la Serie A, Milan venció 2-1 en condición de local a la Fiorentina con un penal que fue generado por el delantero mexicano Santiago Giménez. El Rossonero logró remontar el duelo tras iniciar perdiendo.

Sin embargo, tras la victoria, quedó mucha bronca en la Viola contra el jugador de la Selección Mexicana y estallaron contra él. Uno de los que habló fue Daniele Prade, director deportivo del club, quien acusó que Santi no fue tocado en la cara por un jugador rival.

Así lo comentó: “Marinelli no tuvo el coraje de mantener su decisión. Nos jugamos la vida y debemos entender que algo así no se puede hacer. Es escandaloso. Giménez estuvo 20 minutos en el suelo y ni siquiera lo tocaron. Poco antes, Ranieri recibió una falta que podría haber sido expulsada, pero, en cambio, le mostraron una amarilla“.

Esa acción terminó con el exfutbolista de Feyenoord ganando un penal que a la postre cobraría Rafael Leao para darle el triunfo al conjunto rojinegro. Además del directivo del cuadro violeta, también se pronunció Stefano Pioli, director técnico del rival.

Lo expresó de la siguiente manera: “La primera regla que nos explicaron sobre el VAR es que interviene solo si hay un error claro y evidente del árbitro. ¿Pero fue ese el caso en el penalti del Milan? Si seguimos así, estaremos incentivando la simulación. Basta con llevarse las manos a la cara en el primer contacto y todos empezarán a pitar“.

¿Cuándo vuelven a jugar Santiago Giménez y Milan por la Serie A?

De cara a la Jornada 8 del torneo de la Primera División de Italia, los heptacampeones de Europa estarán enfrentando al Pisa nuevamente en condición de local en el Estadio San Siro. El partido será el próximo viernes 24 de octubre desde las 12:45 horas (Ciudad de México).

