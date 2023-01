Miguel Herrera acostumbra a no guardarse las opiniones y en este caso, se refirió a la difícil situación que atraviesa el joven mexicano, Diego Lainez. Aunque salió del América rumbo al Betis y parecía destinado a vivir una gran carrera en Europa, el atacante se encuentra ahora en el SC Braga de Portugal, sin ser tenido en cuenta por el entrenador.

Una de las opciones que se rumoreó para Lainez, fue regresar a la Liga MX, donde América y Tigres UANL podían abrirle las puertas. "Que regrese o que se vaya a la MLS debe ser lo mejor para él, no sé si esté en su cabeza o en la de sus representantes, pero él tiene que buscar jugar si quiere estar vigente para el siguiente proceso, sea el técnico que sea, para retomar su carrera, retomar su nivel, para mostrar muchas cosas", opinó Miguel Herrera.

El Piojo aclara que no sabe cuál es la postura del jugador, pero considera que necesita si o si recuperar protagonismo: "Son decisiones que no pasa por nuestra cabeza, él tendría estar pensando en eso y su gente también, la decisión es de ellos si regresa o no regresa, sí tendría que buscar dónde jugar, que llegue a un equipo donde pueda tener minutos y demostrar su calidad", aseguró.

En caso de volver a su mejor versión, el atacante podría volver al Tri para jugar un rol importante. “Sin duda alguna, Lainez me parece que si retoma su participación en juegos, si el muchacho empieza a jugar, empieza a mostrarse en la cancha, sin duda alguna, es un gran jugador, por algo lo compraron de Europa y lo pagaron muy bien", recordó Herrera sobre Diego Lainez.

Le aconsejó quedarse

Lainez se fue muy joven a Europa, sin terminar de consolidarse en América. El Piojo Herrera, en su momento, le sugirió aguardar un poco más antes de irse: "Yo le decía 'te falta un año, te van a venir a buscar igual porque tienes una calidad impresionante, eres un chavo con muchas condiciones, espérate un año para que te afiances bien. Ya no van a venir a buscar un chavito, van a buscar un titular de un equipo importante como es el América. A pesar de eso, vinieron, le pagaron muy bien y tomó la decisión de irse", reflexionó el entrenador.