¿Por qué no juegan Diego Lainez y Rómulo Zwarg en Tigres vs. Xolos por el Apertura 2025?

El atacante mexicano y el pivote brasileño no serán parte del compromiso de los Felinos ante la Jauría.

Por Agustín Zabaleta

Diego Lainez y Romulo Zwarg no serán parte del duelo de Tigres UANL ante Xolos por el Apertura 2025
© Getty ImagesDiego Lainez y Romulo Zwarg no serán parte del duelo de Tigres UANL ante Xolos por el Apertura 2025

En el marco de la Jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga MXTigres UANL Xolos se miden este sábado 25 de octubre desde las 17:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza. Ambos equipos van por la victoria para asentarse en la zona de puestos a la Liguilla.

Para este encuentro, el director técnico Guido Pizarro no contará con jugadores que suelen ser titulares. El atacante Diego Lainez y el pivote Rómulo Zwarg no estarán disponibles y ni siquiera irán al banquillo. La razón es que llegaron al límite de tarjetas amarillas y deberán cumplir con una jornada de suspensión.

¿Quiénes serán los reemplazos de Diego Lainez y Rómulo Zwarg en Tigres vs. Xolos?

Con esta noticia, los atacantes Diego Sánchez y Juan Vigón se suman al conjunto inicial e intentarán demostrarle al entrenador que pueden ser una opción. De esa manera, es su oportunidad para mostrarse y sumar consideración de cara a lo que viene.

¿Cuál será la alineación de Tigres vs. Xolos sin Diego Lainez y Rómulo Zwarg?

Sin Diego Lainez y Rómulo Zwarg el conjunto auriazul formaría de la siguiente manera en su encuentro contra la Jauría: Guzmán; Aquino, Joaquim, Ángulo, Garza; Sánchez, Gorriaran, Parra; Herrera, Gignac y Brunetta.

agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
