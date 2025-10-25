¿Por qué no juegan Diego Lainez y Rómulo Zwarg en Tigres vs. Xolos por el Apertura 2025?

En el marco de la Jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga MX, Tigres UANL y Xolos se miden este sábado 25 de octubre desde las 17:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza. Ambos equipos van por la victoria para asentarse en la zona de puestos a la Liguilla.

Publicidad

Publicidad

ver también El emotivo discurso de Fernando Gorriarán para Chicha Sánchez que enorgulleció a todo Tigres UANL

Para este encuentro, el director técnico Guido Pizarro no contará con jugadores que suelen ser titulares. El atacante Diego Lainez y el pivote Rómulo Zwarg no estarán disponibles y ni siquiera irán al banquillo. La razón es que llegaron al límite de tarjetas amarillas y deberán cumplir con una jornada de suspensión.

¿Quiénes serán los reemplazos de Diego Lainez y Rómulo Zwarg en Tigres vs. Xolos?

Con esta noticia, los atacantes Diego Sánchez y Juan Vigón se suman al conjunto inicial e intentarán demostrarle al entrenador que pueden ser una opción. De esa manera, es su oportunidad para mostrarse y sumar consideración de cara a lo que viene.

ver también Mauricio Culebro, presidente de Tigres UANL, anuncia la salida de un histórico: “Será…”

¿Cuál será la alineación de Tigres vs. Xolos sin Diego Lainez y Rómulo Zwarg?

Sin Diego Lainez y Rómulo Zwarg el conjunto auriazul formaría de la siguiente manera en su encuentro contra la Jauría: Guzmán; Aquino, Joaquim, Ángulo, Garza; Sánchez, Gorriaran, Parra; Herrera, Gignac y Brunetta.

Publicidad