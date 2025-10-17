En el marco de la Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga MX, Tigres UANL recibe a Necaxa con el objetivo de ganar y dejar atrás a un rival que también busca escalar en la tabla. El partido será este viernes 17 de octubre desde las 21:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza.

Para este compromiso, el entrenador Guido Pizarro no contará con una pieza que es titular. El atacante Diego Lainez estará ausente e integrará el banquillo. Sin información oficial por alguna lesión, se presume que la variante es para que los Felinos cumplan con la Regla de Menores.

¿Quién será el reemplazo de Diego Lainez en Tigres UANL vs. Necaxa?

Con esta noticia, Diego Sánchez, de solo 20 años, se sumará al equipo y será uno de los atacantes en el frente de ofensiva. Debe empezar a sumar minutos en el torneo, apenas tiene 31 disputados, y es uno de los que aporta a la Regla de Menores y necesita 149 más para llegar a los 180.

¿Cuál será la alineación de Tigres UANL vs. Necaxa sin Diego Lainez?

Sin Diego Lainez el conjunto regiomontano formaría de la siguiente manera en su encuentro contra los Rayos: Guzmán; Aquino, Joaquim, Angulo, Farfán; Gorriarán, Brunetta, Sánchez, Herrera; Correa y Gignac.

