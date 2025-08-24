Dave Roberts le envió un mensaje al fan de Tatis Jr. que hizo reaccionar a Shohei Othani: “Muy molesto”

La división oeste de la Liga Nacional está que arde con una batalla por el primer lugar que promete de dar de qué hablar en la recta final de la MLB 2025. Los Angeles Dodgers y San Diego Padres se volvieron a enfrentar y, en esta ocasión, un fan de Fernando Tatis Jr, Dave Roberts y Shohei Othani, fueron grandes protagonistas.

Publicidad

Publicidad

Dodgers llegaba al último juego contra los Padres de la temporada regular luego de dos derrotas contra Tatis Jr. y compañía. Cerrar con un triunfo en condición de visitante era más que necesario en la MLB 2025 para ir por ese primer lugar de la división, pero los más de 40.000 aficionados asistentes al estadio Petco Park no se la pusieron nada fácil.

La séptima entrada sería decisiva. Los Angeles Dodgers no solo recuperaron la ventaja en el marcador, también anotaron cinco carreras para ponerse 7-2 arriba. Solo faltaba que Shohei Othani se uniera a la fiesta de los dirigidos por Dave Roberts.

Para ratificar lo encendido que ha estado con el bate en esta temporada MLB 2025, Othani le puso la cereza al pastel a la victoria de los Dodgers 8-2 contra San Diego Padres con un jonrón en la novena entrada que no solo representó el cuadrangular número 45 de la temporada, también generó una escena con un fan de Fernando Tatis Jr. que dio de qué hablar.

Publicidad

Publicidad

Esto dijo Dave Roberts del fan de Padres que hizo reaccionar a Shohei Othani

Roberts y la reacción de Othani con un fan de Tatis Jr. (Foto: Getty Images y X / @@Sponichi_Photo)

“Muy molesto. Estuvo en mi oído derecho todo el partido. Fue muy inusual en Shohei, (pero el provocador) lo estuvo agotando todo el partido. Así que fue bueno ver a Shohei iniciar un saludo con él. Fue genial. Fue divertido. Fue bueno ver a Shohei mostrar su personalidad”, dijo Dave Roberts, mánager de Los Angeles Dodgers, sobre el fan de Tatis Jr.

ver también Denuncian lo que está pasando con Los Angeles Dodgers en la MLB: “Hay algo que simplemente no está bien”

Video: Así reaccionó Othani al fan de Tatis Jr. que no paraba de molestar a los Dodgers

En un video que llegó a más de 100.000 reproducciones en X, Shohei Othani lo entendió todo bien, y al ver el fan de Fernando Tatis Jr. que lo estuvo molestando todo el juego, fue a saludarlo después de conectar un jonrón en la victoria de los Dodgers.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder