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Alineaciones de CF Montreal y Nashville SC por la MLS: formaciones probables

CF Montreal y Nashville SC se enfrentan este sábado 24 de octubre en el Saputo Stadium por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

CF Montreal vs. Nashville, MLS
CF Montreal vs. Nashville, MLS

CF Montreal recibe a Nashville SC este sábado 24 de octubre desde las 11:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 31 de la MLS, se disputará en el Saputo Stadium. CF Montreal viene de empatar 1-1 con Seattle Sounders y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Nashville SC viene de empatar 1-1 con San Jose Earthquakes y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de CF Montreal y Nashville SC

CF Montreal (4-2-3-1): Sébastian Breza, Dawid Bugaj, Efraín Morales, Brandan Craig, Viktor Radojević, Samuel Piette, Fabian Herbers, Victor Loturi, Gennadiy Synchuk, Alexis Sánchez, Noah Streit. DT: Philippe Eullaffroy.

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Nashville SC (4-3-3): Brian Schwake, Andy Nájar, Jeisson Palacios, Maxwell Woledzi, Daniel Lovitz, Matthew Corcoran, Patrick Yazbek, Shak Mohammed, Cristian Espinoza, Hany Mukhtar, Sam Surridge. DT: B.J. Callaghan.

La previa de CF Montreal y Nashville SC: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 24 de octubre
  • Hora: 11:30 (hora de México)
  • Estadio: Saputo Stadium
  • Historial: 13 cruces — CF Montreal ganó 1, Nashville SC ganó 8 y empataron 4
  • Último antecedente: 23/07/2026: Nashville SC 1-0 CF Montreal
  • Próximo partido de CF Montreal: vs. Charlotte FC, miércoles 28 de octubre
  • Próximo partido de Nashville SC: vs. Philadelphia Union, jueves 29 de octubre
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