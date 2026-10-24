Alineaciones de CF Montreal y Nashville SC por la MLS: formaciones probables

CF Montreal recibe a Nashville SC este sábado 24 de octubre desde las 11:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 31 de la MLS, se disputará en el Saputo Stadium. CF Montreal viene de empatar 1-1 con Seattle Sounders y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Nashville SC viene de empatar 1-1 con San Jose Earthquakes y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de CF Montreal y Nashville SC
CF Montreal (4-2-3-1): Sébastian Breza, Dawid Bugaj, Efraín Morales, Brandan Craig, Viktor Radojević, Samuel Piette, Fabian Herbers, Victor Loturi, Gennadiy Synchuk, Alexis Sánchez, Noah Streit. DT: Philippe Eullaffroy.
Nashville SC (4-3-3): Brian Schwake, Andy Nájar, Jeisson Palacios, Maxwell Woledzi, Daniel Lovitz, Matthew Corcoran, Patrick Yazbek, Shak Mohammed, Cristian Espinoza, Hany Mukhtar, Sam Surridge. DT: B.J. Callaghan.
La previa de CF Montreal y Nashville SC: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 24 de octubre
- Hora: 11:30 (hora de México)
- Estadio: Saputo Stadium
- Historial: 13 cruces — CF Montreal ganó 1, Nashville SC ganó 8 y empataron 4
- Último antecedente: 23/07/2026: Nashville SC 1-0 CF Montreal
- Próximo partido de CF Montreal: vs. Charlotte FC, miércoles 28 de octubre
- Próximo partido de Nashville SC: vs. Philadelphia Union, jueves 29 de octubre