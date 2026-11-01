Alineaciones de Nashville SC y New York Red Bulls por la MLS: formaciones probables

Nashville SC recibe a New York Red Bulls este domingo 1 de noviembre desde las 15:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 33 de la MLS, se disputará en el Geodis Park. Nashville SC viene de empatar 0-0 con Philadelphia Union y acumula 1 triunfo, 2 empates en sus últimos 3 partidos. New York Red Bulls viene de caer 2-3 ante New England Revolution y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Nashville SC y New York Red Bulls
Nashville SC (4-3-3): Brian Schwake, Reed Baker-Whiting, Jeisson Palacios, Maxwell Woledzi, Daniel Lovitz, Alex Muyl, Patrick Yazbek, Edvard Tagseth, Cristian Espinoza, Warren Madrigal, Ahmed Qasem. DT: B.J. Callaghan.
New York Red Bulls (4-3-3): Ethan Horvath, Jahkeele Marshall-Rutty, Julian Bazan, Tim Parker, Devin Padelford, David Ruiz, Adri Mehmeti, Mohammed Sofo, Cade Cowell, Julian Hall, Jorge Ruvalcaba. DT: Michael Bradley.
La previa de Nashville SC y New York Red Bulls: todo lo que hay que saber
- Día: domingo 1 de noviembre
- Hora: 15:30 (hora de México)
- Estadio: Geodis Park
- Próximo partido de Nashville SC: vs. FC Cincinnati, sábado 7 de noviembre
- Próximo partido de New York Red Bulls: vs. Atlanta United, sábado 7 de noviembre