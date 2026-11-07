Alineaciones de FC Cincinnati y Nashville SC por la MLS: formaciones probables

FC Cincinnati y Nashville SC se enfrentan este sábado 7 de noviembre en el TQL Stadium por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

FC Cincinnati recibe a Nashville SC este sábado 7 de noviembre desde las 15:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 34 de la MLS, se disputará en el TQL Stadium. FC Cincinnati viene de ganarle 1-0 a Philadelphia Union y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos. Nashville SC viene de ganarle 3-2 a New York Red Bulls y acumula 2 triunfos, 1 empate en sus últimos 3 partidos.

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Las alineaciones de FC Cincinnati y Nashville SC

FC Cincinnati (3-5-2): Roman Celentano, Kyle Smith, Nick Hagglund, Teenage Hadebe, Kenji Mboma Dem, Samuel Gidi, Obinna Nwobodo, Pavel Bucha, Bryan Ramírez, Kévin Denkey, Tom Barlow. DT: Pat Noonan.

Nashville SC (4-3-3): Brian Schwake, Andy Nájar, Jeisson Palacios, Maxwell Woledzi, Reed Baker-Whiting, Patrick Yazbek, Matthew Corcoran, Elias Saad, Cristian Espinoza, Hany Mukhtar, Sam Surridge. DT: B.J. Callaghan.

La previa de FC Cincinnati y Nashville SC: todo lo que hay que saber

Día: sábado 7 de noviembre

sábado 7 de noviembre Hora: 15:00 (hora de México)

15:00 (hora de México) Estadio: TQL Stadium

TQL Stadium Historial: 15 cruces — FC Cincinnati ganó 5, Nashville SC ganó 7 y empataron 4

15 cruces — FC Cincinnati ganó 5, Nashville SC ganó 7 y empataron 4 Último antecedente: 30/08/2026: Nashville SC 4-0 FC Cincinnati