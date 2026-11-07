FC Cincinnati vs. Nashville SC: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 34 de la MLS

FC Cincinnati recibe a Nashville SC este sábado 7 de noviembre desde las 15:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 34 de la MLS, se disputará en el TQL Stadium.
La tabla los separa: uno pelea en la zona alta y el otro necesita sumar para escalar posiciones.
La actualidad de ambos equipos
FC Cincinnati ganó 1-0 como local ante Philadelphia Union en la fecha anterior. FC Cincinnati está 7° en la tabla con 46 puntos. Antes empató 2-2 como visitante ante Inter Miami.
En su último compromiso, Nashville SC ganó 3-2 como local ante New York Red Bulls. El conjunto lidera la tabla con 74 puntos. Antes empató 0-0 como local ante Philadelphia Union.
El historial entre FC Cincinnati y Nashville SC
FC Cincinnati y Nashville SC se enfrentaron 15 veces en los últimos años: 5 triunfos de FC Cincinnati, 7 de Nashville SC y 4 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|30/08/2026
|Nashville SC vs. FC Cincinnati
|4-0
|MLS
|13/09/2025
|FC Cincinnati vs. Nashville SC
|2-1
|MLS
|30/03/2025
|Nashville SC vs. FC Cincinnati
|1-2
|MLS
|22/09/2024
|Nashville SC vs. FC Cincinnati
|2-2
|MLS
|29/05/2024
|FC Cincinnati vs. Nashville SC
|0-2
|MLS
|05/08/2023
|FC Cincinnati vs. Nashville SC
|1-1
|Leagues Cup
|16/07/2023
|FC Cincinnati vs. Nashville SC
|3-1
|MLS
|26/03/2023
|Nashville SC vs. FC Cincinnati
|0-1
|MLS
|17/02/2023
|Nashville SC vs. FC Cincinnati
|6-3
|Club Friendlies
|23/07/2022
|FC Cincinnati vs. Nashville SC
|1-1
|MLS
Horario del partido
- México: 15:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Apple TV
- Estados Unidos: Apple TV
- Sudamérica: Apple TV
- Centroamérica: Apple TV
- España: Apple TV
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Chicago Fire vs. Columbus Crew — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
- Philadelphia Union vs. Toronto FC — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
- Orlando City vs. New England Revolution — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
- New York Red Bulls vs. Atlanta United — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
- CF Montreal vs. Vancouver Whitecaps — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
- Inter Miami vs. Charlotte FC — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
- D.C. United vs. New York City FC — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
- Seattle Sounders vs. LAFC — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs
- San Diego FC vs. Sporting Kansas City — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs
- Real Salt Lake vs. LA Galaxy — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs
- Minnesota United vs. San Jose Earthquakes — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs
- Houston Dynamo vs. St. Louis City — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs
- FC Dallas vs. Colorado Rapids — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs
- Austin FC vs. Portland Timbers — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs
En síntesis
- FC Cincinnati y Nashville SC se enfrentan este sábado 7 de noviembre por la jornada 34 de la MLS.
- El partido se transmitirá por Apple TV.
- FC Cincinnati suma 46 puntos en el torneo.
- Nashville SC suma 74 puntos en el torneo.