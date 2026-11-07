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FC Cincinnati vs. Nashville SC: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 34 de la MLS

FC Cincinnati y Nashville SC se enfrentan este sábado 7 de noviembre, en el TQL Stadium, por la jornada 34 de la MLS. Los detalles de la televisación.

FC Cincinnati vs. Nashville, MLS
FC Cincinnati vs. Nashville, MLS

FC Cincinnati recibe a Nashville SC este sábado 7 de noviembre desde las 15:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 34 de la MLS, se disputará en el TQL Stadium.

La tabla los separa: uno pelea en la zona alta y el otro necesita sumar para escalar posiciones.

La actualidad de ambos equipos

FC Cincinnati ganó 1-0 como local ante Philadelphia Union en la fecha anterior. FC Cincinnati está 7° en la tabla con 46 puntos. Antes empató 2-2 como visitante ante Inter Miami.

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En su último compromiso, Nashville SC ganó 3-2 como local ante New York Red Bulls. El conjunto lidera la tabla con 74 puntos. Antes empató 0-0 como local ante Philadelphia Union.

El historial entre FC Cincinnati y Nashville SC

FC Cincinnati y Nashville SC se enfrentaron 15 veces en los últimos años: 5 triunfos de FC Cincinnati, 7 de Nashville SC y 4 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
30/08/2026Nashville SC vs. FC Cincinnati4-0MLS
13/09/2025FC Cincinnati vs. Nashville SC2-1MLS
30/03/2025Nashville SC vs. FC Cincinnati1-2MLS
22/09/2024Nashville SC vs. FC Cincinnati2-2MLS
29/05/2024FC Cincinnati vs. Nashville SC0-2MLS
05/08/2023FC Cincinnati vs. Nashville SC1-1Leagues Cup
16/07/2023FC Cincinnati vs. Nashville SC3-1MLS
26/03/2023Nashville SC vs. FC Cincinnati0-1MLS
17/02/2023Nashville SC vs. FC Cincinnati6-3Club Friendlies
23/07/2022FC Cincinnati vs. Nashville SC1-1MLS

Horario del partido

  • México: 15:00 hs

Por dónde ver el partido

  • México: Apple TV
  • Estados Unidos: Apple TV
  • Sudamérica: Apple TV
  • Centroamérica: Apple TV
  • España: Apple TV

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Chicago Fire vs. Columbus Crew — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
  • Philadelphia Union vs. Toronto FC — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
  • Orlando City vs. New England Revolution — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
  • New York Red Bulls vs. Atlanta United — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
  • CF Montreal vs. Vancouver Whitecaps — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
  • Inter Miami vs. Charlotte FC — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
  • D.C. United vs. New York City FC — sábado 7 de noviembre, 15:00 hs
  • Seattle Sounders vs. LAFC — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs
  • San Diego FC vs. Sporting Kansas City — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs
  • Real Salt Lake vs. LA Galaxy — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs
  • Minnesota United vs. San Jose Earthquakes — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs
  • Houston Dynamo vs. St. Louis City — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs
  • FC Dallas vs. Colorado Rapids — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs
  • Austin FC vs. Portland Timbers — sábado 7 de noviembre, 18:00 hs

En síntesis

  • FC Cincinnati y Nashville SC se enfrentan este sábado 7 de noviembre por la jornada 34 de la MLS.
  • El partido se transmitirá por Apple TV.
  • FC Cincinnati suma 46 puntos en el torneo.
  • Nashville SC suma 74 puntos en el torneo.
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