Alineaciones de Charlotte FC y CF Montreal por la MLS: formaciones probables

Charlotte FC recibe a CF Montreal este miércoles 28 de octubre desde las 17:30 hora de México. El encuentro corresponde a la jornada 32 de la MLS. Charlotte FC viene de caer 2-3 ante Portland Timbers y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. CF Montreal viene de caer 0-2 ante Nashville SC y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Charlotte FC y CF Montreal
Charlotte FC (4-3-3): Kristijan Kahlina, Nathan Byrne, Morrison Agyemang, Henry Kessler, David Schnegg, Ashley Westwood, Pep Biel, Djibril Diani, Rodolfo Aloko, Idan Toklomati, Liel Abada. DT: Dean Smith.
CF Montreal (4-2-3-1): Samsy Keita, Dawid Bugaj, Efraín Morales, Brayan Vera, Viktor Radojević, Samuel Piette, Olger Escobar, Daniel Pereira, Gennadiy Synchuk, Alexis Sánchez, Dante Sealy. DT: Philippe Eullaffroy.
La previa de Charlotte FC y CF Montreal: todo lo que hay que saber
- Día: miércoles 28 de octubre
- Hora: 17:30 (hora de México)
- Historial: 9 cruces — Charlotte FC ganó 3, CF Montreal ganó 5 y empataron 1
- Último antecedente: 09/09/2026: CF Montreal 1-2 Charlotte FC
- Próximo partido de Charlotte FC: vs. Orlando City, sábado 31 de octubre
- Próximo partido de CF Montreal: vs. New York City FC, sábado 31 de octubre