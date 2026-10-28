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Alineaciones de Charlotte FC y CF Montreal por la MLS: formaciones probables

Charlotte FC y CF Montreal se enfrentan este miércoles 28 de octubre por la MLS. Las formaciones probables de los dos equipos.

Charlotte FC vs. CF Montreal, MLS
Charlotte FC vs. CF Montreal, MLS

Charlotte FC recibe a CF Montreal este miércoles 28 de octubre desde las 17:30 hora de México. El encuentro corresponde a la jornada 32 de la MLS. Charlotte FC viene de caer 2-3 ante Portland Timbers y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. CF Montreal viene de caer 0-2 ante Nashville SC y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Charlotte FC y CF Montreal

Charlotte FC (4-3-3): Kristijan Kahlina, Nathan Byrne, Morrison Agyemang, Henry Kessler, David Schnegg, Ashley Westwood, Pep Biel, Djibril Diani, Rodolfo Aloko, Idan Toklomati, Liel Abada. DT: Dean Smith.

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CF Montreal (4-2-3-1): Samsy Keita, Dawid Bugaj, Efraín Morales, Brayan Vera, Viktor Radojević, Samuel Piette, Olger Escobar, Daniel Pereira, Gennadiy Synchuk, Alexis Sánchez, Dante Sealy. DT: Philippe Eullaffroy.

La previa de Charlotte FC y CF Montreal: todo lo que hay que saber

  • Día: miércoles 28 de octubre
  • Hora: 17:30 (hora de México)
  • Historial: 9 cruces — Charlotte FC ganó 3, CF Montreal ganó 5 y empataron 1
  • Último antecedente: 09/09/2026: CF Montreal 1-2 Charlotte FC
  • Próximo partido de Charlotte FC: vs. Orlando City, sábado 31 de octubre
  • Próximo partido de CF Montreal: vs. New York City FC, sábado 31 de octubre
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