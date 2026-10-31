Dónde ver EN VIVO Charlotte FC vs. Orlando City por la jornada 33 de la MLS: TV y streaming online

Charlotte FC recibe a Orlando City este sábado 31 de octubre desde las 11:00 hora de México. El encuentro corresponde a la jornada 33 de la MLS.
Charlotte FC llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Orlando City tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
Charlotte FC viene de ganar 4-0 como local ante CF Montreal. El equipo ocupa el puesto 5 con 50 puntos. Antes perdió 2-3 como visitante ante Portland Timbers.
Orlando City empató 2-2 como visitante ante Chicago Fire en la fecha anterior. Orlando City está 8° en la tabla con 43 puntos. Antes empató 2-2 como local ante New York City FC.
El historial entre Charlotte FC y Orlando City
Charlotte FC y Orlando City se enfrentaron 13 veces en los últimos años: 3 triunfos de Charlotte FC, 7 de Orlando City y 5 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|22/04/2026
|Orlando City vs. Charlotte FC
|4-1
|MLS
|05/07/2025
|Charlotte FC vs. Orlando City
|2-2
|MLS
|14/05/2025
|Orlando City vs. Charlotte FC
|3-1
|MLS
|09/11/2024
|Orlando City vs. Charlotte FC
|1-1
|MLS
|01/11/2024
|Charlotte FC vs. Orlando City
|0-0
|MLS
|27/10/2024
|Orlando City vs. Charlotte FC
|2-0
|MLS
|19/09/2024
|Orlando City vs. Charlotte FC
|2-0
|MLS
|19/06/2024
|Charlotte FC vs. Orlando City
|2-2
|MLS
|30/08/2023
|Charlotte FC vs. Orlando City
|1-1
|MLS
|09/05/2023
|Charlotte FC vs. Orlando City
|1-0
|US Open Cup
Horario del partido
- México: 11:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Apple TV
- Estados Unidos: Apple TV
- Sudamérica: Apple TV
- Centroamérica: Apple TV
- España: Apple TV
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- New York City FC vs. CF Montreal — sábado 31 de octubre, 12:00 hs
- Columbus Crew vs. D.C. United — sábado 31 de octubre, 12:00 hs
- FC Cincinnati vs. Philadelphia Union — sábado 31 de octubre, 12:00 hs
- Sporting Kansas City vs. FC Dallas — sábado 31 de octubre, 13:00 hs
- St. Louis City vs. San Diego FC — sábado 31 de octubre, 13:00 hs
- San Jose Earthquakes vs. Real Salt Lake — sábado 31 de octubre, 15:00 hs
- LA Galaxy vs. Austin FC — sábado 31 de octubre, 15:00 hs
- Colorado Rapids vs. Chicago Fire — sábado 31 de octubre, 19:30 hs
- Vancouver Whitecaps vs. Seattle Sounders — domingo 1 de noviembre, 14:30 hs
- Atlanta United vs. Toronto FC — domingo 1 de noviembre, 15:30 hs
- Nashville SC vs. New York Red Bulls — domingo 1 de noviembre, 15:30 hs
- New England Revolution vs. Inter Miami — domingo 1 de noviembre, 18:00 hs
- LAFC vs. Minnesota United — domingo 1 de noviembre, 19:30 hs
- Portland Timbers vs. Houston Dynamo — domingo 1 de noviembre, 20:45 hs
En síntesis
- Charlotte FC y Orlando City se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 33 de la MLS.
- El partido se transmitirá por Apple TV.
- Charlotte FC suma 50 puntos en el torneo.
- Orlando City suma 43 puntos en el torneo.